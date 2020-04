Rapport: Nouveau jeu Call of Duty: Black Ops au Vietnam

Le prochain titre d’Activision dans Call of Duty pourrait s’appeler Call of Duty: Vietnam.

Comme l’a révélé le journaliste Jason Schreier sur Twitter (ci-dessous), le titre suspect a été “jeté” à plusieurs reprises. Cependant, l’ancien éditeur de Kotaku n’a pas pu confirmer si ce jeu faisait partie de la série Black Ops.

“Je ne suis pas un COD donc je ne sais rien de tous les manigances du savoir ou de ce que cela signifie vraiment d’être un jeu Black Ops, mais un titre que j’ai entendu dire plusieurs fois est juste” COD: Vietnam “,” a déclaré Schreier.

“Pour autant que je sache, cela fait partie de la série Black Ops? Pas sûr”

Un rapport du New York Times de Schreier indique que le jeu est toujours dans les temps malgré l’épidémie de coronavirus. D’autres éditeurs et développeurs ont été contraints de retarder leurs titres, une fois qu’un tel jeu est The Last of Us Part II. La rumeur veut que le titre d’horreur de survie arrive sur PC.

Schreier a démissionné de son poste de rédacteur en chef de Kotaku au début du mois. Le vétéran de l’industrie a rejoint l’équipe de reporting technologique de Bloomberg.

Le mois dernier, le mode Battle Royale de Call of Duty Modern Warfare – Warzone – est sorti. En 24 heures, le jeu a attiré six millions de joueurs, et ce nombre est passé à 15 millions en quatre jours. Après 10 jours, 30m avaient sauté dans la Warzone.