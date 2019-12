Rapport: Nvidia s'apprête à obtenir l'approbation anti-trust de l'UE pour acheter la société de puces AI Mellanox

19 décembre 2019-08: 51

Le géant du matériel graphique Nvidia est apparemment sur le point de remporter une affaire anti-trust avec l'Union européenne pour acheter le spécialiste israélien de l'IA Mellanox.

Tel que rapporté par ., la société devrait obtenir l'approbation d'achat de la société pour 6,8 milliards de dollars après avoir annoncé son intention d'acheter Mellanox en mars de cette année. Ce faisant, Nvidia a battu les goûts d'Intel et de Microsoft pour rafler la firme d'IA.

L'accord renforcera les capacités d'IA de Nvidia dans ses centres de données, une partie croissante des activités de l'entreprise. L'IA est également une grande partie de l'activité jeux de Nvidia, les logiciels devenant tout aussi importants que le matériel. Dans le passé, le géant vert a démontré qu'il utilisait l'apprentissage automatique pour prendre des textures d'une certaine résolution et les rendre plus hautes.

Le verdict de l'affaire anti-trust de l'UE devrait être annoncé aujourd'hui (19 décembre). Les autorités américaines ont déjà approuvé l'accord, tandis que la Chine n'a pas encore donné son accord.

Editeur – PC Games Insider

Alex Calvin a lancé PCGamesInsider.biz en août 2017 et en est l'éditeur depuis. Auparavant, il a été rédacteur en chef adjoint du MCV Paper Games Trade au Royaume-Uni et éditeur de contenu pour le marketing et les événements du London Games Festival 2017. Son travail a également été publié dans Eurogamer, The Observer, Kotaku UK, Esquire UK et Develop.