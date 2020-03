RAPPORT: PS5 et Xbox Series X pourraient être retardés en raison des retards des fournisseurs

La récente flambée du coronavirus (COVID-19) et l’alarme qu’il génère à l’échelle mondiale ont non seulement annulé les événements de l’industrie mondiale, mais ont également eu un impact négatif sur les chaînes de production de consoles. Comme vous le savez, les nouveaux systèmes PlayStation 5 et Xbox Series X devraient arriver cette année, mais, selon un rapport, il est probable qu’ils rencontreront des problèmes dans leur production.

Selon des informations du Washington Post, Launcher a contacté 38 entreprises impliquées dans la fabrication de matériel de jeux vidéo, dont Nintendo et Sony. Interrogés sur la situation des coronavirus, certains ont indiqué que des retards de plusieurs mois, voire une éventuelle récession, pouvaient être attendus.

Au cas où vous l’auriez manqué: le coronavirus a déjà fortement affecté les ventes de Nintendo Switch au Japon.

Le Washington Post s’est entretenu avec Rui Zhang, directeur général de Lorom, une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits d’assemblage de câbles et de fils et qui est l’un des principaux fournisseurs de Microsoft. Zhang a mentionné que presque tous les fournisseurs ont arrêté la production tout au long du mois de février et selon ce qu’il a entendu des dirigeants de ces sociétés, il faudrait “probablement 2 à 3 mois pour récupérer”.

En fait, il est mentionné que plusieurs sociétés fournisseurs viennent de commencer à reprendre leur capacité de production et qu’au moment de la réunion, beaucoup n’étaient pas revenues à 100% de leur capacité. “Je ne dirai pas que je suis optimiste quant à l’avenir de cette année”, a déclaré Zhang.

La situation des coronavirus va-t-elle s’améliorer ou s’aggraver?

Dans des imprévus comme celui-ci, il est difficile de prévoir ce qui se passera dans les semaines à venir. En ce sens, le gestionnaire a mentionné qu’il n’y avait aucun moyen de savoir ce qui se passerait dans les 4 ou 5 prochains mois. Cependant, il a indiqué que ce délai pourrait être prolongé en raison des connexions multiples avec différentes sociétés et des composants requis dans les chaînes de production.

Un autre détail important est le manque d’informations sur la situation et cela finit souvent par nuire aux entreprises à faible activité et les conséquences pourraient se poursuivre dans les semaines à venir. «Nous prévoyons probablement que cela persistera au deuxième trimestre. L’impact pourrait durer plus longtemps qu’on ne le pensait au départ “, a déclaré Gregory Draco, économiste en chef à Oxford.

Le Washington Post a tenté d’obtenir une réponse officielle de Microsoft et Sony, mais aucune entreprise n’en a parlé.

Et vous, que pensez-vous des effets de l’épidémie de coronavirus dans l’industrie du jeu vidéo? Pensez-vous que le lancement de la Xbox Series X et de la PlayStation 5 est retardé? Dites-le nous dans les commentaires.

Cela s’ajoute à un rapport précédent qui indiquait que Nintendo pourrait bientôt subir une pénurie également en Amérique au cas où la situation autour du coronavirus ne s’améliorerait pas, de sorte que les perspectives pour les prochains mois en termes de consoles pourraient ne pas être du tout favorables, ce qui Elle sera encore accentuée par le manque d’intérêt du public pour les systèmes actuels en raison du changement de génération.

Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées au coronavirus et comment il affecte l’industrie si vous visitez cette page. Nous vous invitons à visiter cet article pour en savoir plus sur cette pandémie et comment vous pouvez continuer à profiter de tout ce qui concerne ce passe-temps sans avoir de problèmes avec celui-ci.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.