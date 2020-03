RAPPORT: Sony souhaite également le retour de Metal Gear et Castlevania

Beaucoup d’entre nous aspirent aux bonnes années de Konami, en particulier ceux qui nous ont laissé de bons versements de Silent Hill, Castlevania et Metal Gear Solid. Cependant, il est peu probable que la société travaille sur ces PI, car ses intérêts financiers se situent dans d’autres secteurs. Malgré le découragement que cela a provoqué chez les fans, il pourrait y avoir une lumière au bout du chemin et elle serait allumée par Sony Interactive Entertainment.

Il y a quelques jours, nous vous avons informé du possible retour de Silent Hill de la main de Sony dans le cadre d’un effort conjoint avec Konami pour ramener la franchise Survival Horror avec 2 projets, dont l’un serait un redémarrage. Cependant, au milieu des fuites en gros, ces informations ont été complétées de manière importante car un rapport rapporte ce qui semble être une tentative d’achat par Sony pour reprendre les franchises Silent Hill, Castlevania et Metal Gear. Solide.

Kojima serait en charge du nouveau Silent Hill et du Metal Gear

Un rapport de Jack of All Controllers a récupéré un article publié sur 4chan par un employé présumé de Konami qui a affirmé en janvier de cette année que Sony était intéressé par l’achat des franchises susmentionnées. Eh bien, après que les informations sur le retour de Silent Hill aient été signalées par le site Rely on Horror, Jack of All Controllers a suivi les traces des rumeurs et des fuites, jusqu’à présent, et après les avoir confrontés à ce que leurs sources savent, il y a suffisamment de coïncidences pour penser que c’est une réalité proche d’être annoncée. De même, l’information reprend la mention de Hideo Kojima, qui serait en charge des nouveaux projets pour Silent Hill et Metal Gear.

Le nouveau Castlevania serait un hybride entre Lords of Shadow et Bloodborne

Cela dit, le rapport indique que l’idée de PlayStation autour de Castlevania est de créer un titre qui reprend des éléments de Lords of Shadow et Bloodborne pour relancer la franchise et offrir un titre 3D à la hauteur des attentes des fans.

Comme toutes ces informations, elles doivent être prises avec prudence, mais c’est certainement quelque chose qui passionne les fans de Konami qui pourraient voir le retour de ces franchises qui trouveraient une nouvelle maison chez Sony.

