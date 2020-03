Rapport: Un nouveau jeu dans la série Witcher va commencer le développement après les sorties de Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 n’est pas encore sur les tablettes des magasins, mais il semble que CD Projekt Red pourrait planifier son prochain projet – un autre jeu de la franchise Witcher. Un rapport d’Eurogamer Pologne suggère qu’Adam Kicinski, président de CD Projekt, s’est ouvert sur le prochain match de la série Witcher.

Selon le rapport, tel que traduit par IGN, un nouveau jeu se déroulant dans le monde de The Witcher commencera sa production après la sortie de Cyberpunk 2077 le 17 septembre 2020. Le travail devrait commencer juste après la fin du jeu précédent et pendant que le prochain Le jeu se déroulera dans l’univers Witcher, il ne s’appellera pas The Witcher 4.

Après la publication du rapport, le directeur du studio, Adam Badowski, a publié une déclaration sur Twitter précisant qu’il se concentre uniquement sur Cyberpunk en ce moment – bien qu’il n’ait pas nécessairement exclu qu’un projet Witcher soit aligné pour venir ensuite.

The Witcher est toujours dans nos cœurs et nos esprits, mais actuellement nous nous concentrons pleinement sur Cyberpunk 2077. Le moment venu, nous commencerons à parler d’autres projets.

Selon le rapport d’origine, les travaux sur le jeu commenceront modestement, car la plupart du personnel du CDPR continuera à travailler sur le contenu Cyberpunk 2077 après la sortie du jeu. Une grande partie de l’équipe continuera de travailler sur les prochains modes multijoueurs du jeu.

GameSpot a contacté CD Projekt Red pour une déclaration.

En 2015, CD Projekt Red a déclaré que le prochain match de la série ne se produirait pas avant longtemps, car la série méritait une pause. Bien sûr, beaucoup de temps s’est écoulé depuis lors.

Quel que soit le prochain jeu Witcher, ne vous attendez pas à ce que Geralt y soit – CD Projekt Red a été très clair sur The Witcher 3 étant la fin de son histoire. Il faudra probablement beaucoup de temps avant de savoir quoi que ce soit de concret sur le prochain jeu de la série Witcher.

Pendant ce temps, pour les fans de Geralt, la deuxième saison de The Witcher de Netflix sera diffusée en 2021.

