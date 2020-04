Rapport: Un remake de Resident Evil 4 est en route

L’éditeur japonais Capcom travaillerait sur un remake de son titre emblématique 2005 Resident Evil 4.

C’est selon VGC, qui dit que le jeu est prévu pour une date de sortie 2022 et est fabriqué par M-Two. C’est le studio soutenu par Capcom dirigé par l’ancien patron de PlatinumGames, Tatsuya Minami, qui a fait le remake de Resident Evil 3 récemment publié.

Le projet est apparemment en développement depuis 2018.

L’initié de l’industrie Dusk Golem a soutenu les rapports de VGC, tout en affirmant que Resident Evil 4 Remake a une équipe de développement plus grande que Resident Evil 2 Remake de 2019 et la réimagination récemment publiée de Resident Evil 3. Le personnel travaillant sur le projet comprend des personnes qui ont travaillé sur Resident Evil 2 et Devil May Cry 5.

Le remake de Resident Evil 2 s’est vendu à 6,5 millions d’exemplaires depuis sa sortie en février 2019, tandis que Capcom a récemment annoncé que Resident Evil 3 avait expédié deux millions d’unités au cours de ses cinq premiers jours.

Capcom travaille également apparemment sur Resident Evil 8, qui devrait être lancé en 2021.

Resident Evil 4 a été lancé en tant que titre exclusif pour la console GameCube de Nintendo en janvier 2005 avant d’être publié sur PlayStation 2 plus tard cette même année. Le jeu est arrivé à la fois sur PC et sur Wii en 2007. En 2014, une version HD du jeu est sortie sur PC.