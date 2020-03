RAPPORT: Warner préparait sa première conférence E3 avec Batman News

Ce matin, la Entertainment Software Association a confirmé l’annulation de l’E3 2020. Ce qui précède a changé les plans de plus d’une entreprise. Selon un rapport, l’une des entreprises concernées était Warner Bros., qui était censée planifier sa première conférence E3 dans l’édition de cette année.

Selon Jason Schreier, un journaliste qui écrit pour Kotaku, Warner Bros. Games prévoyait une conférence pour l’E3 2020. Ce serait la première fois que le distributeur de jeux comme Batman: Arkham Knight et Mortal Kombat 11 allait accueillir d’une conférence

Selon 3 personnes qui connaissent les plans de Warner Bros. Games, plusieurs annonces importantes allaient être faites lors de cette conférence. Parmi eux, la révélation d’un nouveau jeu Batman – qui serait sous la responsabilité de Warner Bros.Jeux Montréal – ainsi qu’un projet Harry Potter AAA qui a fuité en 2018.

Ce n’est pas tout, car il est également dit que dans cette présentation, Warner Bros. Games allait montrer le nouveau projet Rocksteady Studios. Comme vous le savez, c’est la société la plus connue pour le développement des principales livraisons de la série Batman: Arkham.

Plus de nouvelles de moi: Warner Bros. Games prévoyait de faire une conférence de presse E3 cette année pour la première fois, pour parler de Batman, Harry Potter et du jeu de Rocksteady entre autres. Reste à voir ce qu’ils vont faire maintenant https://t.co/OIry5zgB6p

– Jason Schreier (@jasonschreier) 11 mars 2020

Que fera Warner Bros. Games après l’annulation de l’E3 2020?

Maintenant que l’E3 2020 a été annulé, quel est le plan des Warner Bros Games? Malheureusement, la société n’a pas donné de détails à ce sujet. Il faut s’attendre à ce qui précède, car il n’a jamais confirmé sa présence à l’E3.

Cela dit, très probablement, Warner Bros. Games suivra le chemin de la Xbox et remplacera sa conférence E3 2020 par un événement numérique. Nous serons en attente et vous informerons lorsque nous en saurons plus à ce sujet.

Enfin, il est important de noter que, bien que cela provienne d’une bonne source, les souhaits de WB Games de faire une conférence E3 ne sont pas officiels. C’est pourquoi nous vous recommandons de prendre ces informations avec un grain de sel.

Et vous, auriez-vous aimé voir une conférence Warner Bros. Games E3 2020?

