Rare discute de l’équipe d’un an qui a amené Banjo à Smash Bros.

L’un des faits saillants de l’E3 Nintendo Direct de l’année dernière a été la surprise de Jiggy rebondissant sur la cabane de Donkey Kong, donnant le coup d’envoi de Banjo et de la révélation improbable et attendue de Kazooie dans Super Smash Bros.Ultimate. Même avec une certaine amitié antérieure entre Nintendo et Microsoft, la volonté explicite de Microsoft de mettre Banjo dans Super Smash Bros.et des fuites fortement popularisées, cela ne semblait jamais susceptible de se produire, jusqu’à ce que, bien sûr, ce soit le cas.

Dans une récente interview avec Gamesindustry.biz, Craig Duncan (le directeur du studio chez Rare) a discuté de l’équipe qui a mené à Banjo dans Super Smash Bros.Ultimate, attribuant à Minecraft le début de la relation entre les deux sociétés.

Minecraft avait ouvert la voie à cette relation entre Nintendo et Microsoft. J’ai rencontré Nintendo à l’E3 avant de l’annoncer. Et puis nous avons connecté nos équipes, car nous pensions que cela semblait être une excellente opportunité.

De toute évidence, la discussion sur l’arrivée de Banjo dans Super Smash Bros.Ultimate a commencé environ un an avant sa révélation réelle, et six mois avant la sortie du jeu. Après la réunion initiale, les deux équipes ont passé un an à planifier les débuts triomphants de Super Smash Bros. de Banjo.

Nous avons eu un premier appel de lancement avec Sakurai-san et une partie de son équipe. Il y avait moi-même, Gregg Mayles… qui est le père de Banjo, même s’il déteste quand on l’appelle ainsi. Andrew Wensley, qui dirige notre équipe commerciale. Et un type appelé Paul Cunningham, qui gère nos partenariats. Ces gens ont eu une conversation, [Nintendo] discuté de leur approche, puis ce processus a commencé.

Et puis il se passe une année de partage d’animatiques, d’idées et de concepts de personnages. C’était un va-et-vient. Nous nous sommes retrouvés avec quelque chose de vraiment génial. Mais l’exécution est venue du [Super Smash Bros.] équipe.

Espérons que le battage médiatique derrière Banjo dans Super Smash Bros.Ultimate puisse éventuellement se transformer en un nouveau jeu, un partenariat plus développé entre Microsoft et Nintendo, ou quelque chose d’un avenir au-delà des mods créés par des fans pour l’ours et l’oiseau légendaires.

Via, Source.