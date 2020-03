Rare et Banjo nous rappellent l’importance de rester à la maison

Dans différentes parties du monde, une quarantaine a été lancée dans le but de réduire autant que possible le nombre d’infections à coronavirus, une urgence qui a mis le monde sous contrôle. Fait intéressant, au milieu de la crise et de la fermeture, même l’OMS a reconnu que l’une des activités les plus recommandées pour ces jours était de jouer à des jeux vidéo et certaines entreprises ont pris au sérieux le rôle de partager des messages en faveur de la lutte contre la maladie.

À travers un post sur son compte Twitter officiel, Rare a appelé les fans à rester à la maison pendant ces jours de quarantaine. Comment pourrait-il en être autrement, le studio anglais s’est appuyé sur l’une de ses franchises les plus emblématiques pour partager le message, Banjo-Kazooie et c’est grâce à une animation de Banjo résolvant un puzzle que l’équipe s’est souvenue de l’importance de rester chez nous pour lutter contre le coronavirus.

pic.twitter.com/7JjsodFCxB

– Rare Ltd. (@RareLtd) 26 mars 2020

La situation des coronavirus continue d’avoir un impact sur l’industrie du jeu vidéo et il a récemment été révélé qu’il pourrait y avoir des retards dans la sortie de Resident Evil 3 Remake, ainsi que des effets sur le processus de développement des projets qui prennent forme aux Xbox Game Studios. En outre, Sony a indiqué qu’il surveillait la situation pour déterminer si ses exclusivités PS4 seraient retardées ou sortiraient aux dates prévues.

Restez ici à LEVEL UP.

Source

.