Rare explique comment cela a fonctionné avec Nintendo sur le DLC Banjo-Kazooie de Super Smash Bros.Ultimate

Super Smash Bros.Ultimate nous a donné plein de bonnes surprises en ce qui concerne les personnages DLC, mais l’ajout de Banjo et Kazooie a peut-être été le plus remarquable. Alors que le duo d’animaux dynamique est célèbre pour deux aventures N64 acclamées par la critique, lorsque Rare a été acheté par Microsoft, la franchise est passée à la Xbox, avec peu de chances apparentes qu’elle orne à nouveau une console Nintendo.

C’est ce qui a rendu l’arrivée de la paire dans Smash si incroyable; cela semblait tout à fait improbable à un moment donné. Dans une merveilleuse interview sur Gamesindustry.biz, le chef du studio Rare, Craig Duncan, a expliqué comment cette remarquable collaboration a vu le jour:

Minecraft avait ouvert la voie à cette relation entre Nintendo et Microsoft. J’ai rencontré Nintendo à l’E3 avant de l’annoncer. Et puis nous avons connecté nos équipes, car nous pensions que cela semblait être une excellente opportunité.

Nous avons eu un premier appel de lancement avec Sakurai-san et une partie de son équipe. Il y avait moi-même, Gregg Mayles … qui est le père de Banjo, même s’il déteste quand on l’appelle ainsi. Andrew Wensley, qui dirige notre équipe commerciale. Et un type appelé Paul Cunningham, qui gère nos partenariats. Ces gens ont eu une conversation, [Nintendo] discuté de leur approche, puis ce processus a commencé.

Et puis il se passe une année de partage d’animatiques, d’idées et de concepts de personnages. C’était un va-et-vient. Nous nous sommes retrouvés avec quelque chose de vraiment génial. Mais l’exécution est venue de l’équipe Smash.

L’ouverture de Microsoft à travailler avec des entreprises comme Nintendo nous donne certainement l’espoir que d’autres collaborations intéressantes pourraient se produire à l’avenir (nous serions heureux Relecture rare sur Switch, si nous sommes honnêtes).

