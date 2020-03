Ratalaika Games taquine une “surprise” pour le changement dans une prochaine présentation de Nintendo Direct

Le développeur et éditeur indépendant Ratalaika Games a teasé plusieurs nouvelles annonces et une “surprise” devrait apparaître dans une présentation de style Nintendo Direct cette semaine.

Le studio accueillera une vitrine vidéo sur sa chaîne YouTube demain 4 mars à 7 h 00 HNP, présentant une sélection de romans visuels indépendants qui arrivent sur les consoles pour la première fois. Un communiqué de presse détaillant les pistes de présentation avec la ligne, “Ratalaika Games Indie VN Showcase venant DIRECTEMENT pour vous le 4 mars”, il est donc assez clair quel format il espère imiter ce jour-là.

L’émission présentera “plusieurs nouvelles annonces et même une surprise pour les systèmes Nintendo Switch, Sony PlayStation 4, PlayStation Vita et Microsoft Xbox One”. Adrian Vega, PDG du studio, a partagé la déclaration suivante:

“Nous sommes ravis de partager nos plans futurs avec vous tous plus tard cette semaine! Après une excellente réception du port console de Coup d’un soir, nous voulions continuer à apporter plus de romans visuels uniques aux consoles! Nous pensons que notre large gamme s’adressera aux fans de romans visuels de tous genres! Ce projet a mis du temps à venir et nous sommes ravis de le partager avec vous mercredi. “

Ratalaika Games a apporté plus de jeux à Switch que nous ne pouvons en compter au cours des deux dernières années, il est donc pratiquement impossible de deviner quels titres pourraient faire le saut ensuite. Si vous aimez vos romans visuels, il peut être utile de garder un œil sur cette présentation.

Êtes-vous un grand fan de roman visuel? Excité de voir quels jeux du genre se dirigent vers Switch ensuite? Faites-nous savoir avec un commentaire.

.