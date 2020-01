Rattraper le Pokémon du 9 janvier ici

Vous avez raté Pokemon Direct aujourd’hui? Vous pouvez regarder le Pokemon Direct du 9 janvier 2020 ci-dessous!

Aujourd’hui, The Pokémon Company International et Nintendo ont annoncé un nouveau contenu téléchargeable pour les jeux vidéo Pokémon Sword et Pokémon Shield. Le Pass Expansion Pokémon Sword et le Pass Expansion Pokémon Shield contiendront les extensions Isle of Armor et The Crown Tundra, deux aventures distinctes qui permettront aux fans de rencontrer de nouveaux personnages, d’attraper des Pokémon nouvellement découverts et d’explorer de nouvelles zones dans la région de Galar. Disponible maintenant exclusivement sur les systèmes Nintendo Switch ™, Pokémon Sword et Pokémon Shield sont les titres Nintendo Switch les plus vendus de tous les temps et ont connu le lancement le plus rentable de tous les jeux Pokémon, avec plus de six millions d’unités vendues dans le monde pendant le week-end de lancement.

Lors d’une présentation Pokémon Direct, The Pokémon Company International et Nintendo ont également dévoilé Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX. Le jeu revisite les jeux classiques de Pokémon Mystery Dungeon, Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team et Pokémon Mystery Dungeon: Blue Rescue Team, qui ont été initialement publiés aux États-Unis en 2006. Maintenant sur les systèmes Nintendo Switch et avec des visuels mis à jour et une superbe image- livre style art, Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX sera lancé le 6 mars 2020.

LE ÉPÉE POKÉMON PASS D’EXPANSION ET BOUCLIER POKÉMON PASS EXPANSION

Les entraîneurs pourront se lancer directement dans leurs nouvelles aventures avec les mêmes données de sauvegarde qu’ils ont utilisées pour jouer à Pokémon Sword ou Pokémon Shield. Ils pourront également commencer à explorer l’île d’Armure et la couronne de toundra à presque n’importe quel moment des principaux jeux. Qu’un entraîneur ait récemment commencé son aventure dans la région de Galar ou soit sur le point de devenir champion, il pourra profiter du nouveau contenu dès sa sortie.1

L’Isle of Armor devrait sortir fin juin 2020, et The Crown Tundra à l’automne 2020. Le Pokémon Sword Expansion Pass et le Pokémon Shield Expansion Pass, qui incluent les deux ensembles de contenu, seront disponibles pour acheter pour un prix de détail suggéré de 29,99 $ à partir d’aujourd’hui, le 9 janvier 2020. Les deux extensions incluront une nouvelle zone à explorer, des Pokémon nouvellement découvrables, des vêtements, des fonctionnalités pratiques et plus encore. De plus, les fans peuvent recevoir un bonus spécial lors de l’achat du Pass Expansion: un uniforme Pikachu et un uniforme Eevee. Les fans pourront recevoir les uniformes Pikachu et Eevee dans Pokémon Sword ou Pokémon Shield en utilisant les codes qu’ils recevront après avoir acheté le Pass Expansion.

L’île d’Armure

Dans cette extension, les formateurs se dirigeront vers l’île d’Armure, le stade d’une nouvelle aventure dans la région de Galar. L’île d’Armour est une île géante pleine d’environnements jamais vus à Galar auparavant. Les joueurs y trouveront des plages balayées par les vagues, des forêts, des tourbières, des grottes et des dunes de sable. Il y a aussi beaucoup de Pokémon qui font de cette île leur maison, vivant librement au milieu d’un environnement naturel luxuriant. Il y a même un dojo ici spécialisé dans certains styles d’entraînement très particuliers. Les entraîneurs et leur Pokémon entreprendront un apprentissage sous la direction de ce dojo et s’entraîneront durement pour devenir encore plus forts.

La couronne de la toundra

Cette expansion se déroule dans le royaume enneigé de la Crown Tundra. La Crown Tundra présente un magnifique paysage argenté brillant. Dans cette région glaciale, avec ses montagnes d’hiver déchiquetées, les gens vivent dans de petites communautés où ils se soutiennent et dépendent les uns des autres. Une certaine personne nommera le joueur comme chef de son équipe d’exploration dans la toundra de la Couronne, où les formateurs seront chargés d’enquêter sur les étendues de cette terre gelée. Ici, les entraîneurs pourront explorer toute la profondeur de Pokémon Dens, qu’ils n’ont jusqu’à présent pu entrevoir que dans Max Raid Battles.

POKÉMON NOUVELLEMENT DÉCOUVERT

Kubfu

Catégorie: Pokémon Wushu

Type: Combat

Hauteur: 2 ′

Poids: 26,5 lb

Capacité: concentration intérieure

Kubfu apparaîtra sur l’île d’Armure. Ce Pokémon est travailleur et s’efforce de former son corps et son esprit. Il utilise chaque défaite comme motivation, s’entraînant avec encore plus de vigueur après une perte afin de devenir plus fort. Il a un organe qui produit de «l’énergie de combat» dans le bas de son abdomen, et avant de se lancer dans la bataille, Kubfu augmentera cette énergie grâce à des techniques de respiration uniques et à une concentration intense. Le Kubfu sauvage vit dans des zones montagneuses éloignées de la région de Galar, mais c’était autrefois une espèce qui avait élu domicile à Galar. Il est noté dans les textes historiques que cette espèce se dirigeait vers des terres inexplorées avec les gens qui se mettaient à faire du commerce ou à explorer. Les archives suggèrent que les Kubfu vivant aujourd’hui dans des montagnes lointaines sont peut-être descendus de Kubfu qui s’est naturalisé dans les contrées lointaines qu’ils ont visitées au cours de leur voyage.

Urshifu (Style à frappe unique) Urshifu (style à frappe rapide)

Catégorie: Pokémon Wushu Catégorie: Pokémon Wushu

Type: Combat / Sombre Type: Combat / Eau

Hauteur: 6’3 ″ Hauteur: 6’3 ″

Poids: 231,5 lb Poids: 231,5 lb

Capacité: Poing invisible Capacité: Poing invisible

Kubfu évoluera en Urshifu après avoir suivi une formation suffisante. Il semble qu’Urshifu ait deux formes – un style à frappe unique et un style à frappe rapide – et il semble que chaque forme ait également des types différents. Urshifu sous forme de style de frappe unique favorise les combats sans rien retenir. Lorsqu’ils sont enragés, ils attaqueront sans pitié un adversaire jusqu’à ce qu’il soit complètement vaincu. Un mouvement à une seule frappe Les mouvements d’Urshifu sont souvent directs et impliquent de se précipiter en ligne droite. Il gardera ses distances avec ses adversaires dans un premier temps pour se rapprocher instantanément pour délivrer un coup puissant. Urshifu sous forme de Strike Style rapide maintient un comportement calme, observant leurs adversaires et mesurant leur force tout en esquivant les attaques. Un Urshifu à style de frappe rapide utilisera des mouvements fluides au combat pour parer en douceur les mouvements d’un adversaire, puis submerger l’adversaire avec une rafale de frappes rapides.

Gigantamax Urshifu (style à frappe unique) Gigantamax Urshifu (style à frappe rapide)

Catégorie: Pokémon Wushu Catégorie: Pokémon Wushu

Type: Combat / Sombre Type: Combat / Eau

Hauteur: 95’2 ″ + Hauteur: 85’4 ″ +

Poids: ??? Kg. Poids: ??? Kg.

Capacité: Poing invisible Capacité: Poing invisible

Urshifu à frappe unique et Urshifu à frappe rapide ont également des formes Gigantamax. Le Gigantamax Single Strike Style Urshifu semble prêt à beugler avec fureur. Les gens l’appellent à la fois «l’incarnation même de la rage» et «un émissaire divin qui bannit les mauvais esprits avec sa fureur». Gigantamax Rapid Strike Style Urshifu maintiendra tranquillement sa position avec une expression calme. Face à ce Pokémon, il semble que certains deviendront très agités, se sentant comme si les profondeurs de leur âme avaient été exposées. Pourtant, d’autres rapportent ressentir un sentiment de soulagement, comme s’ils avaient été nettoyés des mauvais esprits.

Calyrex

Catégorie: Roi Pokémon

Type: Psychique / Herbe

Hauteur: 3’7 ″

Poids: 17 lb

Capacité: Unnerve

Les formateurs rencontreront Calyrex dans The Crown Tundra. Ce Pokémon a gouverné tout Galar dans les temps anciens. Bien qu’il paraisse délicat et léger, chacun de ses mouvements est rempli de grâce et de dignité. Il possède également une intelligence extrêmement élevée et il est censé voir chaque événement passé, présent et futur.

GIGANTAMAX FORMULE LE PREMIER PARTENAIRE POKÉMON DE ÉPÉE POKÉMON ET BOUCLIER POKÉMON

L’extension de l’île d’Armure permettra aux entraîneurs d’aider certains des Pokémon voyageant avec eux à acquérir la capacité de Gigantamax. Cela a conduit à la découverte des formes Gigantamax pour Rillaboom, Cinderace et Inteleon, les évolutions des trois Pokémon que les dresseurs pourraient choisir comme premier partenaire dans la région de Galar.

Gigantamax Rillaboom

Catégorie: Pokémon Batteur

Type: Herbe

Hauteur: 91’10 ″ +

Poids: ??? Kg.

Capacité: envahir

Le tambour de souche d’arbre de Rillaboom s’est développé rapidement, au point qu’il ressemble maintenant à une petite forêt à lui seul. Gigantamax Rillaboom a fusionné avec cette forêt de tambours et est devenu encore plus puissant. Il peut contrôler ses bâtons comme s’il s’agissait de ses propres membres et fera la démonstration de techniques de percussion transcendantales. Gigantamax Rillaboom se concentrera entièrement sur le jeu de sa batterie, contraint par la puissance qui monte à l’intérieur. Le son peut atteindre les océans et être entendu par ceux qui vivent dans d’autres régions. On dit que ceux qui entendent le rythme commenceront à danser de façon incontrôlable, submergés par un rythme qui surgit de l’intérieur.

Gigantamax Cinderace

Catégorie: Pokémon Attaquant

Type: Feu

Hauteur: 88’7 ″ +

Poids: ??? Kg.

Capacité: Blaze

La balle brûlante aux pieds de Cendrillon a pris des proportions massives grâce à l’énergie Gigantamax. Si Gigantamax Cinderace frappe le ballon en utilisant ses techniques bien rodées, son esprit combatif possédera le ballon et amènera le ballon à poursuivre ses adversaires comme s’il avait son propre esprit. Gigantamax Cinderace possède une force de jambe incroyable – en fait, ses jambes seraient parmi les plus fortes de tous les Pokémon. Même sans son gigantesque Pyro Ball, il peut fournir de puissants coups de pied qui écrasent les autres Pokémon Dynamax.

Gigantamax Inteleon

Catégorie: Pokémon Agent Secret

Type: eau

Hauteur: 131’3 ″ +

Poids: ??? Kg.

Capacité: Torrent

Inteleon a gagné une queue extrêmement longue grâce à Gigantamaxing. La longueur de la queue serait supérieure à 130 pieds. Alors que Gigantamaxed, Inteleon étendra sa longue queue et la maintiendra droite pour former un pilier, et Inteleon prendra une position de combat au sommet. Ce Pokémon a un esprit incroyablement vif et calcule les effets précis que la gravité aura sur la trajectoire de ses tirs, ce qui lui permettra d’être un tireur d’élite extrêmement efficace. Inteleon a de nombreux outils cachés dans son corps, et ceux-ci ont également été améliorés en raison de son Gigantamaxing. Les membranes nictitantes sur ses yeux lui permettent non seulement de mesurer la distance de la cible, mais elles permettent désormais à Inteleon de détecter la température, la pression de l’air et même l’humidité. Inteleon est également un tireur d’élite qualifié – frappant facilement un Berry qui roule à plus de neuf miles de distance.

FORMES RÉGIONALES DE FAMILIAR POKÉMON

Des formes régionales de certains Pokémon se trouvent à Galar. Ces formes se sont adaptées à l’environnement unique de la région de Galar et ont un aspect différent de celui des mêmes espèces lorsqu’elles se trouvent dans d’autres régions. Ces formes adaptées sont connues sous le nom de formes galariennes de ces Pokémon, et il semble que leur comportement diffère également de celui des formes précédemment découvertes de leur espèce.

Galarian Slowpoke

Catégorie: Pokémon Dopey

Type: Psychique

Hauteur: 3’11 ”

Poids: 79,4 lb

Capacité: gourmandise / propre tempo

Les Slowpoke de la région de Galar mangeaient les graines d’une certaine plante qui poussait dans leur habitat. Ces graines étaient en fait des graines de Galarica, utilisées à ce jour comme une épice essentielle pour cuisiner dans la région de Galar. Le Slowpoke de Galar a accumulé des particules de cette épice dans leur corps sur plusieurs générations, gagnant finalement l’apparence et le comportement uniques pour lesquels ils sont connus aujourd’hui. Galarian Slowpoke passe ses journées à se vautrer sur les bords de mer et les berges sans penser à rien de particulier. Parfois, ils peuvent avoir un regard très net dans leurs yeux, mais ils reviendront bientôt à leur expression zonée. On pense que ce comportement est causé par les particules accumulées de Galarica qui stimulent le cerveau de Galarian Slowpoke, ce qui lui fait penser à quelque chose de formidable – seulement pour que le Galarian Slowpoke oublie immédiatement ce à quoi il venait de penser. Galarian Slowpoke peut évoluer en Galarian Slowbro si un objet spécifique qui peut être trouvé sur l’île d’Armure est utilisé. Il peut évoluer vers Galarian Slowking à la place si un objet spécifique qui peut être trouvé dans la couronne de toundra est utilisé.

PLUS DE POKÉMON PASSÉ DISPONIBLES POUR OBTENIR ÉPÉE POKÉMON ET BOUCLIER POKÉMON

De nombreux Pokémon qui n’apparaissaient pas à l’origine dans l’épée Pokémon et le bouclier Pokémon s’installent sur l’île d’Armure et dans la toundra de la Couronne. Les formateurs rencontreront un éventail vivant de Pokémon divers, des Pokémon légendaires nouvellement découverts et des nouvelles formes régionales aux Pokémon familiers qui ont été vus vivant dans d’autres régions. Des mises à jour gratuites sont également prévues pour Pokémon Sword et Pokémon Shield pour coïncider avec la sortie de ces extensions. Des mises à jour sont prévues les mêmes jours que les extensions de l’île d’Armure et de la couronne de toundra. Chacune de ces mises à jour permettra aux joueurs qui n’ont pas acheté de carte d’extension de recevoir des Pokémon qui seront ajoutés via les extensions de l’île d’Armure et de la couronne de toundra par des moyens tels que le commerce. Les joueurs pourront également récupérer les anciens Pokémon dans leurs jeux à partir du service cloud Pokémon HOME, dont le lancement est prévu en février 2020, tant que les Pokémon apparaîtront dans les extensions Isle of Armor et The Crown Tundra.2

NOUVELLES TENUES

Les fans pourront obtenir un uniforme d’entraînement spécial sur l’île d’Armure. Dans The Crown Tundra, les formateurs peuvent revêtir de l’équipement d’exploration pour se préparer à rechercher les nombreuses destinations intrigantes de la toundra. Ils pourraient trouver un temple étrange où ils s’y attendent le moins ou un mystérieux arbre géant poussant dans un endroit auquel il ne semble pas appartenir.

NOUVEAUX PERSONNAGES

Au cours de leur aventure, les formateurs rencontreront de nombreux personnages intéressants.

Un homme nommé Mustard apparaîtra sur l’île d’Armour et sera responsable de la formation du joueur. C’est un entraîneur légendaire qui a occupé le siège de Champion pendant 18 ans, avant que Dynamaxing ne soit incorporé dans les batailles de la Ligue Pokémon. Son record n’a pas encore été battu. En fait, le champion Leon lui-même s’est entraîné sous la moutarde, et la moutarde a été la première à reconnaître le talent latent de Leon.

Il y a deux nouveaux rivaux qui peuvent apparaître dans l’île d’Armour: Klara et Avery. Ce sont des dresseurs qualifiés de Pokémon de type Poison et de Pokémon de type Psychic, respectivement, et ils s’entraînent dur pour pouvoir un jour créer un gymnase et un stade pour leur propre type. Les entraîneurs seront confrontés à un rival différent selon le jeu auquel ils jouent. Klara est spécialisée dans les Pokémon de type poison et s’entraîne dur au dojo de la moutarde. Elle fera à peu près n’importe quoi pour paraître adorable et mignonne, car la popularité est ce qu’elle admire le plus. Elle va sur ses jours avec un sourire sur son visage, mais se cachant derrière elle est une nature calculatrice qu’elle utilise très bien. Avery est l’un des entraîneurs qui s’efforcent de devenir plus fort au dojo de Mustard, et il est un utilisateur compétent de Pokémon de type Psychic. Il est gentleman et bien élevé mais aussi très fier.

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS AJOUTÉES L’ÎLE D’ARMURE ET LA COURONNE TUNDRA

Il y aura plus d’une centaine de nouveaux vêtements ajoutés à l’île d’Armure et à la couronne de toundra. Dans l’île d’Armure, les formateurs trouveront également de nouveaux objets qui les aideront tout au long de leur voyage, comme un Exp. Charme qui sera utile lors de la mise à niveau de leur Pokémon. De nouveaux mouvements de tuteur qui n’ont jamais été disponibles dans les jeux Pokémon de la série principale apparaîtront dans l’extension The Isle of Armor avec le sparring restreint, où les entraîneurs seront limités dans les types de Pokémon qu’ils peuvent utiliser et forcés de se battre dans des conditions définies. Dans l’extension The Crown Tundra, les formateurs et leurs amis pourront entrer et explorer Pokémon Dens dans une nouvelle fonctionnalité de gameplay. Au fond de ces tanières, ils auront la chance de rencontrer des Pokémon légendaires des précédents jeux de la série principale Pokémon.

De nombreux Pokémon introuvables dans la zone sauvage de Galar ont élu domicile sur l’île d’Armure et la couronne de toundra. Les dresseurs verront leurs Pokédex Galar mis à jour afin qu’ils puissent enregistrer encore plus de Pokémon à mesure qu’ils les découvrent. Dans L’Ile d’Armure, les joueurs viseront à terminer le Pokédex de l’Ile d’Armure, tandis que dans The Crown Tundra, ils travailleront sur le Crown Tundra Pokédex.

Il y a des Pokémon Dens sur l’île d’Armure et la couronne de toundra, tout comme dans la zone sauvage. Lorsque les formateurs vérifient un repaire Pokémon qui a un pilier de lumière rouge qui en sort, ils peuvent participer à une bataille de Raid Max. Ce sont des batailles où le joueur fera équipe avec trois autres entraîneurs pour affronter un Pokémon Dynamax. Dans les Pokémon Dens sur l’île d’Armure et la couronne de toundra, les dresseurs pourront rencontrer des Pokémon qui ne se trouvent pas dans la zone sauvage. Ils pourront inviter des amis à rejoindre ces batailles Max Raid – et pas seulement des amis qui jouent avec le Pass d’extension Pokémon Sword ou le Pass d’extension Pokémon Shield. Les joueurs pourront même avoir des amis qui jouent à Pokémon Sword ou Pokémon Shield sans Pass Expansion pour les rejoindre.

SNEAK PEEK AT ÉPÉE POKÉMON ET BOUCLIER POKÉMON EXPANSION PASS DISPONIBLE VIA MISE À JOUR

À partir d’aujourd’hui, le 9 janvier 2020, une mise à jour sera distribuée aux joueurs de Pokémon Sword et Pokémon Shield qui leur permettra de découvrir une petite tranche du nouveau contenu du Pass d’extension. Une fois qu’ils auront reçu la mise à jour, les joueurs devront se rendre à Wedgehurst Station. Là, ils rencontreront un formateur qui apparaîtra dans le contenu du Pass d’extension. Dans Pokémon Sword, les dresseurs rencontreront Klara, tandis que dans Pokémon Shield, ils rencontreront Avery. Les joueurs peuvent même ajouter un Galarian Slowpoke à leur équipe. Peu importe que les joueurs aient acheté le Pass Expansion ou non – quiconque joue à Pokémon Sword ou Pokémon Shield pourra découvrir le début de l’histoire du Pass Expansion.3

SPÉCIAL ÉPÉE POKÉMON PASS D’EXPANSION ET BOUCLIER POKÉMON BONUS D’ACHAT DE CARTE D’EXTENSION

Si les entraîneurs achètent le pass d’extension, ils pourront recevoir un uniforme de Pikachu et un uniforme d’Eevee comme bonus d’achat spécial. Ils pourront porter ces tenues dans les extensions mais aussi dans Pokémon Sword et Pokémon Shield.

Pour plus d’informations sur le Pass d’extension Pokémon Épée et Bouclier Pokémon, veuillez visiter Pokemon.com/SwordShieldEX.

POKÉMON MYSTERY DUNGEON: RESCUE TEAM DX

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX se déroule dans un monde habité uniquement par Pokémon. Lorsque les joueurs ouvrent les yeux pour la première fois, ils voient un Pokémon devant eux et ils peuvent comprendre ce qu’il dit. En y regardant de plus près, les joueurs se rendront compte qu’ils sont eux-mêmes devenus des Pokémon. Selon les Pokémon qu’ils rencontrent, des catastrophes naturelles ont soudainement commencé à se produire partout dans le monde, provoquant toutes sortes de problèmes. Les joueurs et leur partenaire Pokémon décident de former une équipe de sauvetage pour aller aider les Pokémon en difficulté.

Les joueurs répondront à quelques questions qui apparaissent au début du jeu pour aider à déterminer de quel Pokémon ils seront. Ensuite, ils décideront du Pokémon qui sera leur partenaire dans cette aventure. Le personnage principal et son partenaire peuvent être choisis parmi 16 Pokémon différents. Les joueurs recevront des demandes d’emploi sous diverses formes, comme sur le babillard du bureau de poste de Pelipper ou à partir de lettres qui seront livrées à la boîte aux lettres de la base de l’équipe de sauvetage du joueur. Au fur et à mesure que les joueurs termineront leur travail, les points de sauvetage de leur équipe de sauvetage augmenteront. Quand ils collectent suffisamment de points, le rang de leur équipe de secours augmente. Quand ils formeront leur équipe de sauvetage pour la première fois, ils seront rangs de recrue. Les joueurs peuvent acquérir de l’expérience en tant qu’équipe de sauvetage sur le chemin de ce à quoi toutes les équipes de sauvetage aspirent: le Gold Rank.

Dans ce monde, les donjons mystères peuvent être trouvés à divers endroits, tels que des montagnes, des canyons, des forêts, etc. Chaque fois que les joueurs entrent dans un donjon mystère; la disposition est légèrement différente. Ils devront partir à l’aventure dans ces donjons pour terminer les tâches pour lesquelles ils recevront des demandes les uns après les autres.

À l’intérieur des donjons, les joueurs trouveront divers objets utiles, tels que des graines, des baies et des MT, qui les aideront dans leur aventure. Comme pour la disposition des donjons, les types d’objets et leur emplacement changeront chaque fois que les joueurs entreront dans un donjon. Les joueurs devront utiliser les bons objets au bon moment pour aider les Pokémon en difficulté.

Les donjons sont habités par de nombreux Pokémon qui attaqueront le personnage principal. À l’intérieur des donjons, les batailles sont au tour par tour, ce qui signifie que pour chaque coup que vous faites, vos adversaires feront également un coup. Étant donné que les adversaires ne bougeront pas à moins que le joueur ne se déplace dans ces batailles au tour par tour, le joueur aura beaucoup de temps pour réfléchir à ce que devrait être son prochain mouvement. Si le joueur panique et appuie sur un bouton ou s’il parcourt un tas d’étapes avec insouciance, il pourrait se retrouver dans une égratignure qu’il n’anticipait pas. Prendre des décisions calmement et soigneusement en considérant comment les Pokémon adverses se déplacent sont les clés pour réussir à naviguer dans un donjon.

Ce titre peut être lu dans n’importe quel mode sur la Nintendo Switch: mode TV, mode table ou mode portable. De plus, les fonctionnalités suivantes ont été ajoutées pour aider les joueurs à contrôler leur Pokémon et à progresser dans le jeu, donc même si c’est leur première fois, ils peuvent facilement s’aventurer dans un donjon.

Mode automatique: À partir de ce titre, une fonctionnalité en mode automatique a été ajoutée qui permet aux joueurs de progresser plus facilement dans leurs aventures. En appuyant simplement sur le bouton L, le personnage principal et son équipe se déplaceront efficacement. Lorsqu’un joueur s’approche d’un ennemi, le mode automatique se désactive automatiquement.

Libérez les mouvements automatiquement avec le bouton A: Habituellement, le joueur choisit l’un des quatre mouvements à utiliser sur un ennemi. Lorsque les joueurs ne savent pas quel mouvement utiliser, ils peuvent placer l’ennemi juste devant eux et appuyer sur le bouton A pour déclencher automatiquement le meilleur mouvement à utiliser sur cet ennemi.

Jusqu’à huit Pokémon peuvent voyager avec vous: Lorsque les entraîneurs partent pour un donjon, ils peuvent avoir trois membres dans leur équipe comme d’habitude, mais dans ce titre, ils peuvent également ajouter des Pokémon qu’ils rencontrent lorsqu’ils traversent des donjons pour que jusqu’à huit coéquipiers marchent avec eux dans un donjon.

Évanouissement dans un donjon: si un joueur est vaincu dans un donjon, il peut demander à d’autres joueurs de le sauver ou se sauver lui-même avec une autre de ses propres équipes de sauvetage. Ils pourront ensuite reprendre leur aventure d’où ils se sont évanouis.

À partir de 7h00, heure du Pacifique, le 9 janvier, une version de démonstration de Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX sera disponible en téléchargement gratuit sur le Nintendo eShop. En plus de pouvoir jouer la première partie de l’histoire dans cette version de démonstration, les joueurs pourront également transférer les données de sauvegarde de la démonstration vers la version complète lors de sa sortie le 6 mars 2020. Les fans peuvent également pré-acheter et précharger Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX du Nintendo eShop à partir de minuit le 9 janvier.

Pour plus d’informations sur Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX, veuillez visiter Pokemon.com/mysterydungeon.

1 Les joueurs devront avoir atteint la zone sauvage dans l’épée Pokémon ou le bouclier Pokémon pour commencer leurs aventures sur l’île d’Armure et la toundra de la Couronne. (Cela se produit après environ deux heures de jeu, bien que le temps de jeu individuel puisse varier.)

2 Une connexion Internet est requise pour recevoir les mises à jour gratuites.

3 Pour profiter de la fonctionnalité ci-dessus, les joueurs devront se connecter à Internet au moins une fois. Ils devront se rendre à Wedgehurst Station une fois qu’ils auront mis à jour Pokémon Sword ou Pokémon Shield vers la dernière version.

4 Lors de l’achat de l’Expansion Pass, un e-mail avec des codes sera envoyé à l’adresse e-mail enregistrée sur le compte Nintendo du joueur. Dans le menu du jeu, les joueurs peuvent accéder à Cadeau mystère, sélectionnez Obtenez avec code / mot de passe, puis entrez leurs codes. S’ils n’ont pas reçu l’e-mail ou l’ont accidentellement supprimé, les joueurs peuvent se connecter au compte Nintendo avec lequel ils ont acheté l’Extension Pass à l’aide d’un ordinateur personnel ou d’un smartphone. Ils pourront vérifier les codes dans l’historique d’achat trouvé dans le menu de la boutique. L’option de menu Cadeau mystère apparaîtra dans les jeux des joueurs après avoir visité leur premier Centre Pokémon. (Cela se produit après environ une heure de jeu, bien que le temps de jeu individuel puisse varier.) Un abonnement Nintendo Switch Online (payant) n’est pas requis. Les joueurs recevront un code pour l’uniforme Pikachu et un code pour l’uniforme Évoli. Chacun ne peut être utilisé que dans un seul fichier de sauvegarde. Les joueurs ne pourront pas utiliser ces codes pour revendiquer la même tenue dans plusieurs fichiers de sauvegarde.

