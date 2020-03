Razer fera don de protections faciales pour lutter contre le coronavirus

Le coronavirus ou COVID-19 est l’un des grands secrets auxquels l’humanité a été confrontée ces dernières années. Heureusement, la communauté travaille ensemble pour réduire son impact. Razer a récemment annoncé qu’il avait rejoint ce combat en commençant à produire des embouchures à donner.

Min-Liang Tan, PDG de Razer, a annoncé sur Twitter que plusieurs des membres de l’entreprise avaient fait des heures supplémentaires. Ceci pour pouvoir allouer certaines des lignes de production de l’entreprise à la fabrication de masques.

Le plan de Raer est d’approcher les gouvernements et les autorités des pays où il est présent pour offrir ces protège-dents. Bien sûr, il donnera la priorité aux endroits où ils sont le plus nécessaires. La société affirme qu’elle pourrait donner jusqu’à un million de masques faciaux avec cela.

“Nous avons tous un rôle à jouer dans ce domaine et nous devons faire ce que nous pouvons avec la situation de plus en plus grave. Soyez en sécurité avec votre famille et nous nous soutiendrons mutuellement en ces temps difficiles. L’équipe Razer travaille dur pour faire ce que nous pouvons », a expliqué Tan.

Pouvez-vous imaginer un masque comme celui-ci? (Photo: Kotaku)

Razer va prendre de nouvelles mesures contre le coronavirus

Il convient de mentionner que ce n’est qu’une des mesures que Razer prendra pour lutter contre le coronavirus. Cela dit, pour le moment, il n’a pas révélé ce que seront les éléments suivants.

Au cas où vous l’auriez manqué: Ils offrent 27 jeux PC pour que vous restiez à la maison

«Cette conversion d’urgence de certaines de nos gammes et le don des masques faciaux est la première étape que beaucoup entreprendront Razer. Nous nous engageons à fournir du temps, des ressources, des efforts et des talents supplémentaires pour lutter contre COVID-19 », a expliqué le directeur de l’entreprise.

Les autres bureaux mondiaux / régionaux de Razer contacteront également leurs gouvernements / autorités sanitaires respectifs pour voir comment nous pouvons hiérarchiser notre soutien et nos dons de masques chirurgicaux dans les différents pays et régions où nous sommes présents.

– Min-Liang Tan (@minliangtan) 19 mars 2020

Qu’avez-vous pensé de cette mesure? Dites-le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir toute notre couverture du coronavirus. D’un autre côté, vous trouverez ici plus de nouvelles liées à Razer.

.