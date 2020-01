Razer Tomahawk facilite la construction d’un PC de jeu

Photo: Alex Cranz (Gizmodo)

Construire un PC fait peur. Il y a des câbles qui doivent être branchés, des processeurs qui devaient être installés juste ainsi, et un tas de composants qui doivent être sélectionnés, testés et soigneusement installés pour que la chose fonctionne. Une vis peut être coûteuse. Le Razer Tomahawk vise à éliminer une grande partie des tracas de la construction d’un PC et à rendre le processus pratiquement infaillible.

Le Tomahawk est possible grâce à Intel, qui a une nouvelle version de son populaire NUC disponible cette année. Les NUC sont des ordinateurs très compacts produits par Intel. Ils nécessitent généralement un peu plus d’expérience pour la configuration – ils n’ont aucun logiciel préinstallé – mais ils sont généralement parfaits pour bricoler, créer un Windows Media Center ou simplement passer au niveau supérieur à partir d’un Raspberry Pi.

Seulement, au cours des deux dernières années, les NUC ont commencé à se tourner vers des ordinateurs à part entière au lieu de se contenter d’un simple bricoleur. Le dernier NUC arrive dans plusieurs modèles différents, dont un où la carte mère, le CPU, la RAM et le stockage sont tous placés sur une seule carte PCI-E. Ce qui les rend parfaits pour les personnes qui cherchent à construire leur propre PC.

Tout d’abord, vous choisissez le NUC que vous préférez, détaillant la RAM (jusqu’à 64 Go de DDR4), la capacité de stockage et le processeur Intel de 9e génération (jusqu’à un i9) que vous souhaitez. Ensuite, vous choisissez votre GPU (jusqu’à un Nvidia RTX 2080 Super), branchez les deux dans les emplacements PCI-E disponibles dans le boîtier et branchez les câbles d’alimentation sortant de l’alimentation fournie. Mettez tout en place et vous avez terminé. Comme le montre le GIF ci-dessous, cela prend 30 secondes ou moins selon le cas.

Gif: Therese McPherson (Gizmodo), Andrew Liszewski (Gizmodo)

C’est clairement beaucoup plus facile que de construire un PC complet. Bien qu’il y ait des limites. Lorsque je construis un PC, je peux choisir avec soin chaque composant, des fans à la marque de SSD. La solution de Razer n’est pas aussi personnalisable.

Pourtant, je pense que beaucoup de gens ne s’en soucieront pas – en particulier les personnes désireuses de se lancer dans les jeux sur PC mais peu disposées à en apprendre davantage sur chaque élément de la machine sur laquelle elles jouent. Au lieu de vous soucier du stockage, de la RAM ou du processeur, ceux d’entre vous qui veulent simplement y aller peuvent simplement acheter le kit complet et dépenser ensuite leur énergie à se soucier du GPU, peut-être le composant le plus crucial d’un PC de jeu.

Photo: Alex Cranz (Gizmodo)

Photo: Alex Cranz (Gizmodo)

Photo: Alex Cranz (Gizmodo)

Razer affirme également que de nombreux composants, y compris le SSD, la RAM et les ventilateurs) du NUC pourront être mis à niveau par l’utilisateur. Donc, si vous êtes initialement inquiet de la mise à niveau, vous pouvez prendre votre temps, la mise à niveau au fur et à mesure que vous apprenez le système.

Le Tomahawk semble être une demi-étape potentiellement abordable entre les PC entièrement construits que vous pouvez acheter dans des endroits comme Alienware ou Maingear, et les super personnalisables que vous pouvez construire vous-même. Mais combien abordable reste à voir – Razer ne parle pas encore de prix.

Intel est également assez silencieux sur les prix. Alors que Razer a transformé le NUC en un PC complet super cool connecté à une carte PCI-E, Intel publie également un NUC plus traditionnel.

Dimanche soir, Intel a dévoilé son propre Ghost Canyon NUC. Alors que la plupart des NUC ont tendance à avoir la taille d’une boîte Roku, le Ghost Canyon est suffisamment grand pour pouvoir inclure un emplacement PCI-E pour ajouter son propre GPU, le transformant en fait en un PC de jeu encore plus petit que ceux qui reposent sur un micro Carte mère ITX.

The Ghost Canyon NUC.Photo: Alex Cranz (Gizmodo)

Le Ghost Canyon n’est pas le premier NUC axé sur les joueurs d’Intel. J’ai été séduit par le i7-8809G il y a deux ans. Ce NUC a partagé le gros crâne sur le boîtier, mais a associé le processeur Intel de 8e génération à un GPU AMD. Évidemment, la grande différence est que vous pouvez utiliser votre propre GPU avec le dernier NUC d’Intel axé sur les joueurs.

Cela dit, à en juger par la taille du boîtier, un Nvidia RTX 2080Ti et d’autres GPU plus longs ne conviendront pas. Vous aurez besoin de quelque chose de plus petit (et moins puissant) pour le coupler avec le processeur i9 de 9e génération à l’intérieur.

Comme avec Razer, Intel ne discute pas encore de prix. Les deux produits devraient être expédiés plus tard cette année, et nous les examinerons dès que possible.

