Razer va fabriquer des masques chirurgicaux de 1m

Le spécialiste du matériel informatique Razer a tourné la main pour aider dans la pandémie de coronavirus COVID-19.

S’adressant à Twitter, le PDG Min-Liang Tan a déclaré que la société travaillait 24 heures sur 24 pour transformer son infrastructure de fabrication afin de fabriquer des masques chirurgicaux qu’elle fait don dans le monde entier.

Le directeur exécutif de Razer dit que le plan est de faire don d’un million de ces masques aux autorités sanitaires, à commencer par le siège de son opération Razer en Asie du Sud-Est à Singapour.

“Au cours des derniers jours, nos concepteurs et ingénieurs ont travaillé 24 heures sur 24 pour convertir certaines de nos lignes de fabrication existantes afin de produire des masques chirurgicaux afin que nous puissions en faire don à des pays du monde entier”, a écrit Tan.

“Nous avons l’intention de donner jusqu’à 1 million de masques aux autorités sanitaires de différents pays dans le monde. Pour commencer, nous avons été en contact avec les autorités de Singapour (où se trouve le siège social de Razer) pour faire don de certaines des expéditions initiales pour aider leurs lutte contre le COVID-19. Le reste de nos bureaux mondiaux / régionaux Razer s’adressera également à leurs gouvernements / autorités sanitaires respectifs pour voir comment nous pouvons hiérarchiser notre soutien et nos dons de masques chirurgicaux dans les différents pays et régions où nous avons un présence.

“Nous avons tous un rôle à jouer et nous devrions faire tout notre possible pour que la situation devienne plus sérieuse. Gardez-vous et votre famille en sécurité – et laissez-vous soutenir les uns les autres en ces temps difficiles. L’équipe de Razer s’intensifie de faire ce que nous pouvons. “