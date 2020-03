Re: ZERO Saison 2 a été reportée en raison d’un coronavirus

L’épidémie de coronavirus en cours a perturbé les industries et les chaînes d’approvisionnement dans le monde, l’anime étant le dernier en date. La deuxième saison de Re: ZERO – Starting Life in Another World devait être présentée en avril, mais a maintenant été reportée à juillet 2020, rapporte Crunchyroll.

Alors que le Japon fait face à sa propre épidémie de coronavirus, la production d’anime est susceptible d’être davantage affectée par des épidémies majeures en Chine et en Corée du Sud, où se trouvent de nombreux studios d’externalisation d’animation.

Une nouvelle date de diffusion n’a pas été annoncée au-delà de l’objectif de juillet, comme mentionné sur le site officiel, mais la mise à jour indique que la nouvelle date de première sera annoncée sur Twitter une fois qu’elle aura été décidée.

La sortie des CD de thème d’ouverture et de fin de Re: ZERO a également été retardée par la crise actuelle. Prévue pour une sortie le 13 mai, la chanson d’ouverture Realize de Konomi Suzuki sortira désormais le 26 août, tandis que le thème de fin Memento by Nonoc sortira le 2 septembre.

La propagation du coronavirus a provoqué l’annulation ou le report d’un certain nombre de grands événements comme GDC, SXSW et AnimeJapan. Même le nouveau film de Bond No Time To Die a repoussé sa sortie alors que les cinémas ferment à travers la Chine et que la fréquentation mondiale du cinéma diminue.

