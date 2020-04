RE3 Remake fonctionne désormais mieux sur Xbox One X

Par Rodolfo León

Un nouveau patch est disponible pour Resident Evil 3 Remake dans Xbox One, et sur la base de plusieurs rapports, il semble avoir résolu les problèmes d’images par seconde que certains utilisateurs avaient rencontrés dans Xbox One X.

Jusqu’à présent, les fans de Xbox ont signalé des baisses de trames dans la démo et dans la version complète. En fait, Digital Foundry a fait une analyse montrant comment le jeu allait de 30 à 60 images par seconde.

En revanche, la version de PS4 Pro il semblait fonctionner beaucoup mieux, gardant 60FPS stable la plupart du temps. Maintenant, après cette mise à jour, il est rapporté que la version de Xbox est à égalité avec celle de Play Station, encore mieux. Utilisateur Terror-Billy, de Resetera, a commenté ce qui suit:

«Je suis super sensible aux fluctuations des images par seconde. J’ai enregistré ma progression il y a deux jours et cette partie fonctionnait à 45FPS ou à proximité. J’ai chargé le fichier aujourd’hui après la mise à jour et le jeu tourne maintenant à 60 images stables dans cette partie. Il sert de deuxième remake, avec un gameplay à 60FPS et des cinématiques un peu en dessous. “

N’oubliez pas que vous pouvez déjà consulter notre revue écrite et vidéo de Resident Evil 3 Remake.

