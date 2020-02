Real World Fortnite Teasers fait allusion à l’or et aux chats pour la saison 2

Objets Fortnite dans le jeu se transformant en or Capture d’écran: Riley MacLeod / Kotaku

La saison 2 de Fortnite est dans quelques jours. Bien qu’il n’y ait eu aucune indication d’un grand événement en jeu cette fois-ci, les joueurs trouvent des indices sur ce que la prochaine saison pourrait contenir à la fois dans le jeu et dans des teasers dans le monde réel.

Les taquineries semblent avoir commencé au cours du week-end, des gens ayant déclaré avoir vu des publicités Fortnite glitchy présentant une empreinte de main en or dans les villes du monde entier. Les annonces contiennent différents numéros de téléphone, qui diffusent divers messages enregistrés mentionnant les agents, les plates-formes pétrolières, le recrutement, la mobilisation et les coffres-forts.

Bien que je n’aie vu aucune des annonces moi-même, j’ai appelé un numéro basé à Los Angeles partagé sur les réseaux sociaux et j’ai reçu le même message que plusieurs affiches sur Reddit: «La campagne de recrutement d’agence est un rendez-vous. Bonne chasse, agents… Agents, opération de plate-forme pétrolière confirmée », suivis de bruits de chat et d’un bruit qui, pour moi, ressemble au son du jeu de détruire des matériaux.

Dotesports rapporte que, sur le Fortnite Discord officiel, un bot appelé «The Agency» est apparu. Sur Reddit, plusieurs joueurs signalent que leurs comptes ont été «activés» au hasard, bien que personne ne semble encore sûr de ce que cela signifie.

Le développeur Epic était prévisible de ce qui allait arriver dans la saison 2, avec sa révélation fin janvier de la date de sortie de la saison 2, y compris plusieurs sections bloquées avec des lingots d’or. Alors qu’à l’époque cela ne semblait pas grand-chose, le compte Twitter de Fortnite a maintenant changé son logo en un or F. Aujourd’hui, le compte Twitter a publié son premier teaser, avec une empreinte de main en or et les mots «transmission interceptée».

Et nous pensions tous que c’était juste des couleurs

Les joueurs trouvent également des objets transformés en or dans le monde de Fortnite. Quand j’ai essayé de récolter les objets en or en mode Créatif, j’ai trouvé du métal pour eux, bien que d’autres joueurs aient dit qu’ils étaient incassables.

De nombreux joueurs pensent que tout cela donne à penser que l’or sera un nouveau matériau ajouté dans la saison 2, qui pourrait être plus fort que le bois, la brique et le métal actuels de Fortnite. Il existe également d’autres indices dorés: comme le rapporte Eurogamer, les dataminers ont trouvé une peau de squelette dorée nommée Oro, dont le nom pourrait se rapporter à «l’opération de plate-forme pétrolière» mentionnée dans certains messages téléphoniques. Eurogamer note également que l’agence mentionnée dans les messages pourrait faire référence à ALTER, une agence dans la tradition actuelle de Fortnite qui semble combattre EGO, dont les avant-postes se trouvent sur la carte de la saison 1.

La partie la plus intéressante, pour moi, est le son du chat. Il y a quelques semaines, les dataminers ont trouvé un fichier audio appelé «Agent Meowsicles» qui contenait de la musique très agréable et des bruits de chat étranges. Lorsqu’elle est passée à travers un spectrogramme, l’image montre des chats et des poissons. Bien que j’aimerais croire que cela signifie que la saison 2 sera en quelque sorte liée à la comédie musicale Cats, personne ne sait encore comment les chats se lient au reste des teasers.

La saison 1 de Fortnite n’a pas connu d’accumulation notable pour un événement de fin de saison comme nous l’avons vu dans le passé. Epic a adopté une nouvelle approche avec des informations dans la saison 1, publiant très peu de notes de mise à jour et préférant laisser les joueurs régler eux-mêmes les changements. Ce n’est pas non plus la première fois que les taquineries Fortnite se diffusent dans le monde réel: avant la saison 5, la mascotte de restauration rapide en jeu Durr Burger apparaissant dans un désert en Californie. La saison 2 commence ce jeudi 20 février, il ne nous reste donc que quelques jours pour se livrer à la plus grande des activités secondaires de Fortnite: spéculer sauvagement.

