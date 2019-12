Reborn montre de nouveaux graphismes et des combats en temps réel

En octobre, Kadokawa Games a annoncé un tas de nouveaux projets dans la série Metal Max RPG de longue date, principalement exclusive au Japon. Le premier de ces projets était Metal Max Xeno: Reborn, un remake complet du jeu Metal Max Xeno 2018 qui est venu sur PlayStation 4 et PS Vita à une réception mitigée. Maintenant, nous avons un aperçu de ce à quoi cette version renaît du jeu grâce à une première bande-annonce de gameplay.

Le premier changement majeur dans Metal Max Xeno: Reborn est le style des graphismes; tandis que le jeu original utilisait des environnements cel-shading et stylisés lourds, la nouvelle version opte pour des environnements et des ennemis plus réalistes, ainsi que des rayons de lumière naturels. Cependant, les personnages arborent toujours leur style anime-as-hell. L'autre changement majeur implique que le jeu passe apparemment au combat d'action en temps réel. Le jeu original vous faisait errer des cartes dans votre tank jusqu'à ce que vous tiriez un obus sur un ennemi pour déclencher une bataille au tour par tour. Cependant, cette nouvelle bande-annonce vous montre, vous et les membres de votre groupe, s'affrontant dans des batailles complètes en plein milieu de la carte.

Metal Max Xeno: Reborn devrait arriver au Japon pour Nintendo Switch et PlayStation 4 le 26 mars 2020. Une sortie à l'étranger n'a pas été confirmée au moment de l'écriture.

[Source / Via]