Récapitulatif de la saison 3 de Tekken 7: en route pour la saison 4?

Environ cinq millions d’exemplaires vendus dans le monde confirment que Tekken 7 est l’un des jeux de combat les plus adaptés du genre. La troisième saison vient de se terminer, et Bandai Namco a voulu faire un résumé de tout ce qui est sorti et apprécié depuis la simple première du jeu vidéo en 2017. Qu’attendre de l’avenir de la saga? Aux États-Unis, ils confirment qu’il y aura du nouveau contenu, mais les plans pour la quatrième saison hypothétique n’ont pas encore été finalisés. Il restera à attendre EVO 2020 pour connaître les plans de la firme japonaise avec l’une de ses franchises les plus importantes.