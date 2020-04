Récompense de fléchettes et comment jouer – HITC

Comment jouer aux fléchettes dans le remake de Final Fantasy VII et la récompense que vous obtiendrez pour avoir marqué 301 points en moins de huit lancers.

Le remake de Final Fantasy VII est maintenant disponible sur PlayStation 4 et ses ventes physiques au Royaume-Uni ont été “admirables” grâce à la pandémie de coronavirus. Avec de nombreuses personnes jouant à la fois des copies physiques et numériques du “remake” tant attendu, vous découvrirez ici comment jouer aux fléchettes afin d’obtenir une récompense pour avoir obtenu le score de 301 en sept lancers ou moins.

Il y a beaucoup de mini-jeux dans le remake de Final Fantasy VII pour prendre une pause d’être un (ex) soldat qui ne fait que paraître grincheux et sur le point de pleurer, et les fléchettes sont l’une d’elles dans le bar de Tifa.

Vous pouvez jouer à ce mini-jeu dans le chapitre trois à l’intérieur des bidonvilles et vous pouvez obtenir une récompense au chapitre quatre en marquant 301 en sept lancers.

Quelle est la récompense des fléchettes dans le remake FF7?

Les fléchettes récompensent d’avoir marqué 301 en sept lancers ou moins dans le remake de Final Fantasy VII est une materia Luck Up.

Cette récompense vous sera donnée avant la fin du chapitre quatre par Wedge pour avoir battu son meilleur score aux fléchettes.

Bien que la perspective de marquer 301 avec moins de huit lancers puisse sembler facile sur le papier, c’est en fait assez difficile, car vous avez besoin d’une précision extrême.

Comment jouer aux fléchettes dans le remake FF7

Vous pouvez jouer aux fléchettes dans le Final Fantasy VII Remake pendant le chapitre trois à l’intérieur du 7th Heaven Bar.

Quand il s’agit de jouer aux fléchettes, les commandes sont assez difficiles grâce au déplacement et au tirage du curseur partout.

Afin de corriger cela pour être aussi précis que possible avec vos lancers, vous souhaiterez déplacer doucement le joystick droit pour viser plutôt que de le déplacer avec force vers le haut, le bas et les côtés comme lors du contrôle de Cloud.

En plus de déplacer doucement la manette droite, vous voudrez également garder un œil sur la minuterie qui passe du vert à l’orange au rouge au fil du temps.

Enfin, attendez que l’anneau bleu devienne beaucoup plus petit autour ou à l’intérieur du curseur de visée, car cela améliorera considérablement votre précision lors du lancer.

En ce qui concerne ce que vous voulez frapper, vous devez obtenir 301 en sept lancers ou moins pour battre le score de Wedge.

Par conséquent, ce que vous voudrez essayer de toucher, c’est le 20 triple anneau cinq fois (pour 60 points chacun), puis le seul anneau pour le dernier point.

