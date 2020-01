Récompenses d’armes et comment démarrer l’événement en direct – HITC

Ubisoft

Les récompenses de l’événement en direct Ghost Recon Breakpoint Terminator et comment commencer.

Ghost Recon Breakpoint a été publié en octobre 2019 lors d’une réception tiède où beaucoup de gens semblaient être d’accord pour dire qu’il était victime de la quantité plutôt que de la qualité. Si vous avez partagé ce point de vue et que vous n’êtes pas revenu au jeu depuis, vous voudrez peut-être changer cette situation, surtout si vous êtes fan de l’une des franchises de films de science-fiction les plus emblématiques, Terminator. En effet, il y a des missions amusantes à compléter avec des armes exclusives et des récompenses à capturer.

L’événement en direct Terminator a été retardé en décembre. Il a débuté récemment et est divisé en deux missions avec son point culminant le 6 février.

Pour ceux d’entre vous, les soldats de Ghost Recon Breakpoint qui moussent à l’embouchure des machines d’abattage envoyées depuis 2029, vous découvrirez ci-dessous comment démarrer l’événement en direct et quelles sont ses récompenses.

Ghost Recon Breakpoint: Comment démarrer l’événement en direct Terminator

Vous devez simplement parler à Maria Schultz pour démarrer l’événement en direct Terminator pour Ghost Recon Breakpoint.

Elle dirige le magasin à Erewhon, près du lac Mary. Une fois que vous avez parlé à Maria, elle vous enverra un nouveau personnage nommé Rasa Aldwin.

Ce Rasa est un peu cuisinier qui prétend être envoyé du futur. Et c’est ainsi que l’événement en direct Terminator commence.

L’événement en direct Terminator implique des missions d’interception quotidiennes. Cela implique que Rasa capte les signaux des T-800 que vous devez trouver et détruire.

Récompenses Terminator Ghost Recon Breakpoint

Il y a 23 récompenses exclusives pour l’événement en direct Ghost Recon Breakpoint Terminator.

Comme vous vous en doutez, ceux-ci sont inspirés du film Terminator. L’équipement, les véhicules, les armes, les pièces jointes, les objets de personnalisation, etc. sont inclus.

Des cadeaux sur le thème Terminator sont disponibles dans la boutique de Maria avec 12 articles à acheter. Ceux-ci peuvent être achetés avec des crédits Skell.

Pour terminer les missions de l’événement en direct, deux packs de personnalisation seront donnés en récompense. Ceux-ci vous permettront de revêtir la ressemblance du Terminator ou de Kyle Reese.