récompenses, thèmes et ensembles de classes

Le contenu de la saison 21 de Diablo III est désormais disponible pour toutes les régions et plates-formes, avec de nouveaux ensembles de classes, des changements d’objets et de compétences et des récompenses de voyage de saison. Vous pourrez obtenir des récompenses cosmétiques auparavant disponibles à partir de la saison 9 dans le cadre de la mise à jour du contenu, mais il y a aussi quelques nouveaux ajouts.

Le thème de la saison 21 est Trials of Tempests, et pendant la saison, votre personnage canalisera occasionnellement un pouvoir élémentaire que vous pouvez utiliser pendant une courte période. Vous pouvez écraser les ennemis avec des boules de neige, respirer la foudre, les météores pluvieux, évoquer un mur de flammes ou même lancer des tornades.

Ceux qui terminent le voyage de la saison dans l’épreuve des tempêtes recevront l’animal de compagnie Stupendous Contraption et le cadre Portrait industriel. Cela s’ajoute aux articles de la saison 9 qui sont également disponibles pour le compléter.

Un nouvel ensemble Demon Hunter est disponible avec la saison: Gears of Dreadlands. Avec un bonus d’ensemble en deux pièces, vous gagnerez quatre secondes de Momentum lorsque vous attaquerez avec une compétence principale et vous verrez des dégâts accrus avec vos compétences principales pendant sa durée. Avec un bonus de quatre pièces, lancer Strafe tirera également automatiquement sur votre dernière compétence principale utilisée et offrira une réduction des dégâts et une vitesse de déplacement accrue pendant Momentum.

Les nécromanciens obtiennent également un nouvel ensemble: Masquerade of the Burning Carnival. Son bonus en deux pièces signifie que les Simulacrums ne subissent plus de dégâts et il gagne également toutes les runes et son temps de recharge est actualisé à votre mort. Pour les ensembles de quatre pièces, tous les dégâts sont réduits de moitié lorsque vous avez un simulacre et tous les dégâts que vous subissez sont partagés avec vos simulacres.

Diablo III continue d’obtenir de nouveaux contenus à l’approche de la sortie non encore datée de Diablo 4. Le jeu proposera des emplacements multijoueurs en monde ouvert et un retour au ton plus sombre vu dans le deuxième jeu. Il utilisera également des cinématiques intégrées au moteur afin que votre personnage arborera le même équipement qu’il a pendant le jeu.

Voici les ensembles de classes accordés pour terminer les chapitres 2, 3 et 4 du voyage de la saison:

Barbare – Might of the EarthCrusader – Épines de l’invocateurDemon Hunter – The Shadow’s MantleMonk – Monkey King’s GarbWitch Doctor – Raiment of the Jade HarvesterWizard – Firebird’s FineryNecromancer – Grace of Inarius

Et ce sont les récompenses de voyage de saison accordées pour relever certains défis:

Guardian of Sanctuary: Terminez une faille Nephalem de niveau 70 en difficulté Torment XIII en moins de 5 minutes.Gem of My Life: Level trois Gemmes légendaires au niveau 55.Tout ce que je fais c’est gagner: terminer 2 conquêtes cette saison.Lose Yourself: Kill the Skeleton King au niveau 70 en moins de 30 secondes en difficulté Torment XIII.Money Ain’t a Thang: Slay Green en difficulté Torment XIII.Prenez-y: Atteignez une plus grande faille Niveau 60 Solo.Amplification de puissance: utilisez le cube de Kanai pour augmenter un objet légendaire ancien avec une gemme de niveau 50+ Reconfiguration cubique: utilisez le cube de Kanai pour reforger un objet légendaire.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous souhaitez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot

Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Diablo IV – Bande-annonce « Par trois ils viennent »

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.