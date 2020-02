reconnu coupable d’avoir volé des informations sur les serveurs du Grand N

Les jeux vidéo sont le produit final d’une industrie dans laquelle il existe une grande série de processus que les joueurs ne prennent généralement pas en compte. Donc, et malheureusement, une partie de ce monde est aussi les poursuites, car parfois des crimes sont commis qui vont à l’encontre des biens de différentes entreprises, et c’est cette semaine que nous avons su que maintenant Ryan Hernandez, également connu sous le nom de Ryan West, a été déclaré coupable en raison de crimes fédéraux commis après avoir accédé illégalement à l’un des serveurs de Nintendo.

Condamné après avoir accédé illégalement à des serveurs Nintendo

En 2016, Hernandez a utilisé une technique de phishing pour voler l’ID d’un employé de Nintendo, qui lui a donné accès aux serveurs du Grand N et grâce à cela, il a pu télécharger plusieurs fichiers confidentiels liés aux consoles et aux jeux. En outre, il a ensuite divulgué ces informations avant qu’elles ne soient officiellement révélées. Quand tout cela s’est produit, Hernandez était encore mineur, et bien qu’en octobre 2017 le FBI l’a averti de ce qu’il avait fait et il a promis qu’il ne continuerait pas sur cette voie, la vérité est qu’il a poursuivi ces activités. Ainsi, en juin 2018, il avait volé une grande quantité d’informations et les avait partagées avec d’autres utilisateurs via des réseaux sociaux tels que Twitter et Discord. Par conséquent, le FBI a localisé la maison de Hernandez et est intervenu sur tout son équipement informatique, où des centaines de fichiers confidentiels du Grand N. ont été trouvés.

Enfin, Hernandez devrait maintenant payer 259 323 $ USs à Nintendo pour compensation et fait face à un 5 ans de prison pour délits d’abus et fraude informatique (qui pourrait être ramené à 3 grâce à un accord), mais aussi à un Peine de 20 ans de prison pour possession de matériel pédopornographique.

Source

Connexes