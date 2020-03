Reconstruire une ville virtuelle alors que le monde réel s’effondre

Capture d’écran: Heather Alexandra (Kotaku)

C’est un moment très étrange dans le monde en ce moment, c’est le moins qu’on puisse dire. Alors que les gouvernements du monde s’adressent à Covid-19, il y a une grande nation qui traîne les pieds: les États-Unis d’Amérique. Alors que Wall Street reçoit des injections de liquidités alors que les travailleurs craignent de perdre leur emploi, il incombe aux communautés locales de s’occuper les unes des autres. J’ai trouvé cet esprit reflété dans les jeux auxquels je joue. C’est particulièrement vrai dans Final Fantasy XIV ces derniers temps alors que les joueurs travaillent ensemble pour reconstruire la ville d’Ishgard.

Dans Final Fantasy XIV, Ishgard est une nation théocratique qui a mené une longue guerre contre les dragons. C’était une guerre basée sur une mauvaise communication et une trahison, et elle a laissé la capitale en ruine. Cette guerre a été résolue dans la première extension du jeu, Heavensward, qui est sortie en 2015. Des parties d’Ishgard sont restées en ruine depuis lors, et ce n’est qu’à la dernière extension que les joueurs ont commencé un processus de reconstruction. En pratique, cela signifie que les joueurs doivent participer à des activités d’artisanat spéciales pour créer des objets uniques. C’est un excellent moyen de perfectionner des compétences telles que la menuiserie ou la cuisine tout en gagnant des montures cool à monter ou des tenues à porter. Plus les joueurs contribuent – parfois à travers des événements spéciaux de «travail concerté» où tout le monde se concentre sur une seule tâche – plus Ishgard est restauré. Les serveurs progressent à leur propre rythme. Mon propre serveur, Balmung, est un serveur très social connu pour le jeu de rôle et l’artisanat. Nos progrès ont été rapides.

Alors que je vois Ishgard grandir et récupérer, le monde extérieur à mon ordinateur semble s’effondrer. Covid-19 a été vu pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre et depuis lors, il s’est propagé ailleurs et a été officiellement reconnu comme pandémie par l’Organisation mondiale de la santé au début du mois. Certains pays ont fini par être mieux équipés pour faire face à la pandémie que d’autres. CNN rapporte que, par exemple, la Corée du Sud a réussi à maintenir les taux de mortalité par le virus relativement bas par rapport à l’Italie. Ici aux États-Unis, beaucoup de gens craignent que le virus ne frappe plus fort en raison d’une réponse lente du gouvernement fédéral et de l’administration Trump, qui semblait beaucoup plus intéressé à minimiser la propagation du virus et à protéger les marchés plutôt que d’adopter des mesures générales comme des tests agressifs. pour identifier et traiter les patients. De nombreux lieux de travail ont institué des politiques de travail à domicile, y compris des entreprises de l’industrie des jeux. Mais le travail à domicile est un luxe, celui que je suis également autorisé en raison de mon travail. D’autres travailleurs n’ont pas autant de chance. Les employés et les livreurs de concerts continuent leur travail, et de nombreuses entreprises locales comme les marchés d’épicerie sont restées ouvertes. Pendant ce temps, les restaurants sont soumis à des ordonnances limitant leurs services, car les rassemblements publics au-dessus d’un certain nombre de personnes sont fermés. Dans certains cas, les travailleurs doivent prendre des semaines de congé sans solde. Les étudiants sont retirés des campus à cause de la fermeture des classes ou du déplacement en ligne, et certaines universités, dans leur jugement insensé et froid, ont refusé le maintien du logement pendant la pandémie. Des villes comme San Francisco demandent aux citoyens de rester à l’intérieur, bien qu’ils n’aient pas encore suffisamment pris en compte la population des sans-abri.

Les responsables du système n’ont jamais voulu le réparer. En fait, le système n’a jamais été conçu pour accueillir quelque chose comme ça. La société américaine, propulsée par les rouages ​​toujours en mouvement du capitalisme, est construite de telle sorte que les vulnérables restent vulnérables et les riches restent riches. Covid-19 met cela à nu. Les mesures de protection qui ont été prises ne font que souligner à quel point nos règles et lois sont arbitraires. Nous aurions toujours pu retirer de nos prisons des prisonniers âgés et vulnérables. Nous pourrions avoir toujours limité les expulsions, en particulier pour ceux qui sont malades ou dans le besoin. Et nous pourrions toujours, si les politiciens avaient voulu le faire, trouver l’argent pour réorganiser notre système de santé. Mais, encore une fois, ce n’est pas ainsi que fonctionne un système capitaliste. De par sa conception, le système vise à maintenir les travailleurs en vie assez longtemps pour en tirer des bénéfices, à ignorer les autres jusqu’à la mort et à protéger les personnes les plus puissantes dans leurs postes. Le jeu a toujours été truqué. Les gens qui le truquent sont ceux qui sont censés l’améliorer. Au lieu de cela, les États-Unis sont en retard sur les tests de dépistage du virus, les emplois sont menacés et les institutions dont les politiciens sont si fiers ont été mises à nu pour le simulacre qu’ils sont.

Ce ne sont pas des nouvelles. La réalité à laquelle nous sommes confrontés pourrait avoir un nouveau facteur, mais les problèmes structurels sous-jacents existent depuis longtemps. Comme l’édifice en ruine d’une église vieillissante, il était là pour tout le monde à voir. Le seul recours sera de reconstruire et finalement de réorganiser nos institutions en quelque chose d’équitable et de fonctionnel. Ce ne seront pas les politiciens fédéraux ici en Amérique qui le feront, ni notre président qui saisira l’occasion de combattre le virus. Ce seront des dirigeants locaux, des syndicats, des médecins et des infirmières, des organisations caritatives et des bénévoles. Alors que je m’enfonce dans Final Fantasy XIV de temps en temps et que je regarde une ville fantastique se reconstruire morceau par morceau, cela n’a jamais été aussi évident.

Cela semble stupide au moment où je l’écris. La restauration d’une ville numérique ne se compare pas à l’organisation de secours locaux dans le monde réel. Pourtant, les parallèles sont là pour tout le monde à voir. Ishgard était une nation inflexible et belliqueuse ravagée par une grande menace. Cette menace a finalement révélé les faiblesses inhérentes de la classe dirigeante des nobles et du clergé. La ruine d’Ishgard n’est pas tombée aux pieds des roturiers et s’est appauvrie. C’est le résultat des complots et de la violence de la classe dirigeante qui ont provoqué la colère des dragons. Et tandis que certains dirigeants ont saisi l’occasion pour diriger l’effort de reconstruction, la tâche de faire le travail subalterne incombe finalement aux joueurs.

Un coup d'œil à la cour a présenté les œuvres de groupe suivantes:

Le résultat a été un effort remarquablement rapide et de bonne humeur par lequel les artisans distribuent du matériel aux débutants, les cuisiniers distribuent des repas améliorant les statistiques et les cueilleurs partagent les matériaux excédentaires comme le bois et le minerai avec quiconque en recherche plus. Le Firmament, la zone d’Ishgard où se concentrent les efforts d’artisanat, est devenu une véritable zone de coopération. Une réponse rapide et une écoute attentive l’ont transformée d’une débâcle chargée de gravats en un espace plus propre. La zone des travailleurs regorge de stands de vendeurs et de nouveaux bancs. La cour centrale a maintenant des fleurs et une fontaine. Des personnages non joueurs ont afflué dans la zone, se promenant et ajoutant de la vie et de l’énergie. Le vague consensus parmi les joueurs est que nous construisons un nouveau quartier de logements pour les joueurs. Le logement lui-même est un problème majeur dans Final Fantasy XIV, car les guildes achètent parfois des quartiers entiers. Le processus d’obtention d’un logement peut prendre une journée assis devant votre ordinateur, en espérant que vous aurez la chance de gagner une enchère ou de cliquer sur le signe d’achat avant tout le monde. En reconstruisant Ishgard, ce problème sera, espérons-le, résolu.

En fin de compte, cela devra également être la solution dans le monde réel. Alors que les gouvernements locaux prennent des mesures pour garantir un dépistage plus rapide des cas de covid-19, les quartiers et les communautés devront se réunir pour soutenir les entreprises et réapprovisionner les cuisines. Étant donné que les étudiants et les autres sont potentiellement contraints de quitter leur logement, ceux qui peuvent ménager de la place pour des amis ou des étrangers devront se mettre au travail. L’élite ne travaillera pas pour sauver les vulnérables. Même s’ils agissent, ce sera un signe. Ce matin, l’ancien maire de New York et candidat à la présidentielle, Mike Bloomberg, a engagé 40 millions de dollars pour lutter contre la pandémie. Il vaut 60 milliards de dollars. Whole Foods, une chaîne d’épicerie appartenant au PDG d’Amazon, Jeff Bezos, demande aux travailleurs de «donner» leur temps libre entre eux. S’il le voulait, il pourrait faire don de milliers de dollars à chacun de ses employés et disposer de milliards de dollars. Si la Maison Blanche le voulait, les milliers de milliards de dollars qui iraient sur les marchés et les entreprises pourraient aller directement aux citoyens.

L’inégalité n’est pas un défaut du capitalisme. C’est une caractéristique. En crise, cette vérité devient encore plus apparente. La solution est la même en réalité qu’en fantaisie: se soulever. Travailler en tant que communauté de peuples interconnectés pour protéger et favoriser les défavorisés. C’est certainement un travail plus difficile que de construire une ville imaginaire dans Final Fantasy, mais si Ishgard peut se remettre des dragons, nous pouvons nous en remettre.

