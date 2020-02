Recrée l’incroyable bande-annonce de Ghost of Tsushima dans Dreams

Les possibilités offertes par Dreams sont vastes et cela peut être la réponse à la longue attente qu’il y a pour certains des titres les plus importants qui sont en développement depuis des années, car les outils fournis par Media Molecule sont capables d’offrir des résultats impressionnants. En ce sens, un fan a montré les capacités de cet épisode en recréant une partie de la bande-annonce du Ghost of Tsushima attendu.

Maintenant que Dreams est déjà sur le marché, la communauté n’a pas pris la décision de rendre ses créations publiques et l’utilisateur Twitter @JRPyznar a fait de même en montrant la scène de combat de la bande-annonce de Ghost of Tsushima, titre de Sucker Punch qui est l’un des le plus attendu pour PS4. La vidéo montre le protagoniste de cette histoire, les ennemis et l’environnement, créé à partir des outils de Dreams.

Bien sûr, cela a une limite et ne ressemble pas aux progrès réalisés par Sucker Punch, mais il met en évidence la façon dont les fans peuvent faire de certaines parties d’un jeu une réalité même s’ils n’ont pas fait leurs débuts, laissant libre cours à leur imagination et à leur talent. .

pic.twitter.com/ywniUZ14N4

– Marco (@MarcoAnFeIo) 21 février 2020

Dreams est disponible sur PS4 et dans ce lien, vous serez au courant de tout ce qui se passe avec la dernière livraison de Media Molecule.

