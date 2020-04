Recréez un lien vers la carte du passé dans Animal Crossing: New Horizons

Alors que certains d’entre nous ont passé des jours assez détendus Animal Crossing: New Horizons, Il y a d’autres utilisateurs qui ont utilisé ce temps de manière beaucoup plus productive. Par exemple, un joueur particulier a décidé de recréer son île telle qu’elle est représentée sur la carte de Zelda: un lien vers le passé.

Au moyen de Reddit, utilisateur VaynMaanen Il partage sa création impressionnante avec nous, et ici vous pouvez voir par vous-même:

Après 4 jours exténuants de terraformation, j’ai modelé mon île d’après Hyrule de Link to the Past! Plus de photos dans les commentaires de r / AnimalCrossing

Aussi, VaynMaanen Il a également partagé quelques images supplémentaires de son île que nous partageons ci-dessous. N’oubliez pas de cliquer dessus pour les voir en haute résolution:

Comme vous pouvez le voir, les similitudes entre les deux îles sont vraiment impressionnantes, et ces quatre jours que VaynMaanen a investis dans sa création en valaient vraiment la peine.

Source: VaynMaanen

