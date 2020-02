Récupérer votre animal Crossing: New Horizons Enregistrer les données de Nintendo est une affaire unique

Animal’s Crossing d’aujourd’hui: New Horizons Direct était parsemé de petites pépites d’informations épicées, sur le prochain jeu, y compris une confirmation solide que si le logiciel restera incompatible avec le système de sauvegarde cloud existant de Nintendo Switch Online, Nintendo stockera en effet la sauvegarde de votre île déserte données sur leurs serveurs au cas où quelque chose de calamiteux se produirait et que vous seriez définitivement séparé de votre Switch.

Disponible “ quelque temps après le lancement ” et uniquement dans “ certaines circonstances ” (les “ dommages à la console ” et la “ perte ” sont spécifiquement cités dans la vidéo), la société sera en mesure et prête à restaurer votre Animal Crossing: New Horizons enregistrer des données vous permettant de retourner sur votre île paradisiaque sur un système différent. Phew.

Cependant, dans les petits caractères sur la section à la fin de la diffusion directe, il indique clairement ce qui suit:

Les membres de Nintendo Switch Online ne peuvent récupérer les données enregistrées qu’une seule fois en raison de la perte ou des dommages du système.

Lisez toujours les petits caractères.

Le fait qu’un système soit en place pour protéger les nombreuses heures investies dans votre île Animal Crossing est rassurant, bien que vous souhaitiez peut-être être très prudent si vous êtes une personne particulièrement malchanceuse. Il est malheureux de laisser votre Switch dans les transports en commun ou de voler quelque chose, mais le faire se produire une deuxième fois est tout simplement négligent – du moins aux yeux de Nintendo.

Pensez-vous qu’une récupération unique est suffisante? Avez-vous déjà perdu ou endommagé plusieurs consoles? Faites-nous part de vos réflexions sur la question ci-dessous.

.