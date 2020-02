Récupérez vous, monstres à huit pattes!

Capture d’écran: @SindyJ_B (Twitter)

Cette semaine sur Snapshots, trop de mains effrayantes dans Hellblade, se faisant gifler dans Red Dead, des vaisseaux spatiaux au look cool dans No Man’s Sky, brisant le verre dans Mirror’s Edge et traitant avec une très grosse araignée dans Star Wars Jedi: Fallen Order.

Oui, j’ai présenté beaucoup de photos de Star Wars dans ces premiers instantanés et je continuerai à présenter des captures d’écran de Star Wars parce que ce jeu a fière allure. De plus, j’adore voir des gens prendre des photos sympas dans des jeux plus anciens comme Mirror’s Edge. Toujours un régal pour revenir en arrière et avoir un nouveau regard sur quelque chose du passé.

Hellblade: Senua’s SacrificeScreenshot: MarshallArts (Email) Mirror’s Edge CatalystScreenshot: Chance Green (Email) No Man’s SkyScreenshot: @TheFourthFocus (Twitter) Star Wars Jedi: Fallen OrderScreenshot: Donald Priola (Email)

Arise A Simple StoryScreenshot: Baker1707 (Twitter) Red Dead Redemption IIScreenshot: @MisterPills (Twitter)

Batman: Arkham KnightScreenshot: @ MrTJ_808 (Twitter) Gran Turismo SportScreenshot: @ Snow8098 (Twitter)

No Man’s SkyScreenshot: @ DarkLinkN7 (Twitter) ControlScreenshot: @StefanieMcMaken (Twitter)

A Plague Tale: InnocenceScreenshot: @ NoviKaiba23 (Twitter) Star Wars Jedi: Fallen OrderScreenshot: @SindyJ_B (Twitter)

Rappelez-vous ce film Freaks à huit pattes? Je l’ai beaucoup regardé enfant, même si je déteste les araignées. Peut-être qu’ils étaient trop gros pour me faire peur? Ou peut-être étais-je plus dur à l’époque. Quoi qu’il en soit, dites au revoir à votre ami stormtrooper en arrière-plan de cette photo. (Je ne dirai à personne que vous auriez pu aider.)

Kotaku Snapshots est un aperçu hebdomadaire de certaines des captures d’écran les plus amusantes et les plus amusantes que les joueurs aient prises dans leurs jeux préférés.

Si vous avez une capture d’écran sympa que vous souhaitez partager avec moi, je suis @Zwiezenz sur Twitter. Ou postez vos photos sur Twitter en utilisant le hashtag #Ksnapshots. vous pouvez aussi m’envoyer un email! Veuillez fournir une capture d’écran, un nom et le titre du jeu OU un lien vers la photo contenant ces informations.

