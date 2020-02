Red Dead Online a été parfaitement recréé dans Dreams

Par Emily Gera,

Lundi 17 février 2020 18:18 GMT

Eh bien, peut-être pas parfaitement.

Les gags de la comédie visuelle sont une maîtresse cruelle, et aujourd’hui ses serres sont dirigées directement vers Red Dead Online – un jeu qui, comme vous le savez si vous êtes un nerd RDO sauvage comme moi, n’est pas particulièrement gentil non plus. L’une des plus grandes douleurs de Red Dead Onine est la fréquence à laquelle vous vous retrouvez exclu du jeu sans avertissement.

Naturellement, quelqu’un a recréé cette expérience même dans Dreams.

Quelqu’un a créé Red Dead Online dans Dreams à partir de RedDeadOnline

L’utilisateur de PlayStation RikisCafe a créé cette réimagination de Red Dead, le joueur démarrera le jeu et prendra le contrôle d’un cow-boy qui est capable d’avancer pendant quelques secondes avant d’être déconnecté. Si c’est si drôle, pourquoi je pleure?

Nous avons vu jusqu’à présent de nombreux jeux et démos classiques refaits dans Dreams, comme une démo Star Wars X-Wing et Final Fantasy 7. Mais la comédie dans Dreams est sa propre forme d’art.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.