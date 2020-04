Red Dead Online distribue de l’argent supplémentaire sur toutes les primes

Par Stephany Nunneley,

Mercredi 1 avril 2020 17:39 GMT

Les joueurs de Red Dead Online recevront de l’argent bonus cette semaine sur tous les Bounties et les collectionneurs reçoivent également un bonus.

Cette semaine à Red Dead Online, si vous avez envie de faire venir des méchants, vous avez de la chance: toutes les primes, y compris Legendary, bénéficient d’un bonus en espèces de 50%.

Si vous aimez collectionner, en tant que collectionneur, vous recevrez un bonus de 100% sur le rôle XP pour les événements d’itinérance gratuite du collecteur d’oeufs et de récupération de Condor – et sur les ventes de tout ensemble complet.

Jusqu’au 6 avril, vous continuerez également à gagner les récompenses spéciales basées sur le classement décrites ci-dessous.

La série Showdown de cette semaine est Nommez votre arme. La variation du mode est la «plus délicate de l’arme que vous utilisez», plus vous obtenez de points pour la mise à mort. Les emplacements sont Fort Mercer, le champ pétrolifère Heartlands et les grands arbres.

Les réductions de cette semaine incluent 5 lingots d’or sur le prix du sac de collection ou de la licence de chasseur de primes. Vous pouvez également bénéficier de 80% de réduction sur toutes les cartes de collection, 70% de réduction sur les chevaux Criollo et Breton, 50% de réduction sur tous les vêtements Collector et Bounty Hunter et 40% sur le Bounty Wagon.

Cette semaine, les membres PlayStation Plus recevront également une récompense pour trois cartes de capacité gratuites de leur choix.

Vous cherchez de nouveaux ratés? Pour un temps limité, vous pouvez récupérer le chapeau Gator, la veste Benbow, le pantalon noué, les éperons baroques Vaquero et plus encore dans le catalogue.

Amusez-vous cette semaine.

