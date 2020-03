Red Dead Online obtient des ventes dans le jeu et des articles Twitch Prime

Cette semaine, Red Dead Online offrira des XP bonus dans certaines activités, des réductions sur les objets du jeu, ainsi que des avantages supplémentaires pour les membres PlayStation Plus et Twich Prime.

Le trésor est à gagner avec une récompense de carte au trésor, reçue pour avoir accompli cinq défis quotidiens. Vous pouvez récupérer votre carte au trésor dans le coffre-fort du camp ou au bureau de poste dans les 48 heures suivant la fin de vos 5 défis quotidiens.

Des bonus d’expérience sont disponibles pour les ventes Moonshiner, les missions Story et les missions Bootlegger, vous permettant de gagner 50% d’expérience et d’XP de rôle supplémentaires. Il est maintenant temps de détruire certaines de ces missions d’histoire que vous retardez et de gagner des XP élevés pour votre problème.

Quelques objets en jeu sont également en vente cette semaine.

25% de réduction sur les chevaux arabes dans les écuries

40% de rabais sur l’arc de chasse et la canne à pêche

30% de rabais sur les gilets et les bandoulières du catalogue Wheeler, Rawson et Cie

Les joueurs peuvent également s’inscrire au Outlaw Pass n ° 2 et gagner immédiatement 10 rangs de Club XP. Cet accord se termine le 10 mars.

Les membres de Twitch Prime peuvent connecter leur compte Social Club pour marquer des objets gratuits dans le jeu – The Collector’s Bag et The Polished Copper Moonshine Still. Les membres seront également récompensés par un prix Avantages pour cinq rangs de Moonshiner Role XP.

De plus, les abonnés à Playstation Plus peuvent gagner trois cartes de capacité de leur choix uniquement pour jouer en ligne d’ici le 1er juin. Les joueurs doivent se connecter et bénéficier de ces avantages dans les 48 heures suivant le jeu.

Red Dead Online est inclus dans le cadre de Red Dead Redemption 2 gratuitement et est actuellement en vente sur PS4 et Xbox One.

Dans les nouvelles liées à Red Dead Redemption 2, le mod Hot Coffee pour la version PC a été supprimé. NexusMods a marqué la page du mod comme “ cachée ” à la suite de Take-Two Interactive et de la représentation légale de Rockstar demandant que le mod soit retiré par les créateurs.

