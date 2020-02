Red Dead Online: tout ce contenu gratuit est désormais disponible

Le mode en ligne de Red Dead Redemption 2 ayant récemment établi un nouveau record, Rockstar a annoncé son intention de distribuer du contenu gratuit en guise de remerciement. Le développeur a maintenant annoncé quels cadeaux les joueurs pourront ensuite saisir.

Jusqu’au 10 février, Rockstar offre quelques articles, dont une licence gratuite Bounty Hunter que les joueurs peuvent utiliser pour commencer leur voyage en tant que chasseur de primes. Pour aider les joueurs à traquer les criminels, Rockstar distribue également 25 flèches de suivi et 25 bolas, qui sont une arme lancée qui accroche les jambes d’une cible, les abattant. Ces cadeaux sont disponibles au bureau de poste ou dans votre casier au camp.

Le cheval breton

En plus de ces cadeaux, Rockstar réduit les emplacements stables de 25%, tandis que les chevaux Breton, Kladruber, Criollo et Norfolk Roadster sont disponibles à 40% de réduction. Cependant, il ne s’agit pas uniquement de chevaux, car Rockstar propose également 40% de réduction sur une poignée d’émotes, notamment I’m Watching You, Hat Tipping, Look to the Distance et Hangover.

Ces offres sont disponibles sur PS4, Xbox One et PC, mais les membres PlayStation Plus obtiennent encore plus de bonus. Les abonnés obtiennent trois recharges Mash pour Moonshiners, ainsi que trois fournitures de commerçant. Les membres de Twitch Prime, quant à eux, bénéficient de leurs propres avantages exclusifs sous la forme d’un sac de collection et le cuivre poli est toujours mis à niveau gratuitement lorsqu’ils lient leurs comptes Prime au Rockstar Social Club.

Red Dead Redemption 2 a été et continue d’être un énorme succès. La composante en ligne a atteint un nouveau record de joueurs record en décembre, puis a de nouveau battu ce record en janvier 2020.

Dans d’autres nouvelles, l’écrivain de Red Dead Redemption 2 Dan Houser, qui a également co-fondé Rockstar Games, quitte la société en mars. Le cours de l’action de la société mère de Rockstar, Take-Two, a chuté après la parution de la nouvelle.

En cours de lecture: Dan Houser, cofondateur de Rockstar Games, quitte la société – GS News Update

