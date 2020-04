Red Dead Redemption 2 ajoute de nouvelles cartes de confrontation à la série en vedette

Le développeur Rockstar Games ajoute quatre nouvelles cartes à la série en vedette dans le mode en ligne de Red Dead Redemption 2, qui voit chaque joueur armé d’une poignée de couteaux de lancer au début de chaque manche. Participer à la série vedette de cette semaine – ou à tout autre mode Showdown – vous permettra également de doubler vos XP jusqu’au 13 avril.

Le mode de jeu Overrun se déroule sur les climats arides du bassin de Pike, vous demandant de capturer et de conserver le plus de territoires afin de sortir victorieux. Stillwater Creek, quant à lui, est le cadre du pillage, car vous devrez récupérer le butin non réclamé et le retourner à la base d’origine de votre équipe pour surclasser vos rivaux.

Juste au nord des mines d’Annesburg, la vallée de Roanoke accueille le butin de guerre. Dans ce mode, vous devez défendre votre stock contre les ennemis tout en volant à partir de là. Celui qui vole le plus gagne. Et enfin, il y a Up In Smoke, qui voit les eaux calmes et sinueuses des rivières Kamassa comme toile de fond d’un mode de jeu explosif qui voit chaque joueur commencer à porter un paquet. Votre objectif est de livrer ce colis au camp ennemi sans être tué, l’équipe qui livre le plus de colis détruisant définitivement la base ennemie.

Rockstar dit que de nouvelles cartes seront disponibles dans deux modes Showdown supplémentaires au cours des prochaines semaines. Le développeur de Grand Theft Auto V fait également don de 5% de tous les revenus des achats effectués dans GTA Online et Red Dead Online pour aider les communautés et les entreprises locales qui ont été touchées par l’impact de COVID-19.

