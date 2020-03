Red Dead Redemption 2, Dishonored 2, accessoires, consoles … Bonnes affaires sur les bonnes affaires de chasse

Nous passons en revue certaines des ventes les plus intéressantes sur les jeux vidéo, les périphériques et les consoles de jeux de la semaine.

Jusqu’à présent, afin d’aider nos lecteurs, nous avons dédié une section hebdomadaire pour rassembler les titres gratuits dont nous pouvons profiter, temporairement ou définitivement, sur toutes les plateformes. Une section créée pour offrir quelque chose d’utile et d’intéressant de manière confortable. Alors pourquoi ne pas l’emmener plus loin? Nous avons décidé de faire un pas en avant et d’ajouter à cette formule les meilleures offres de jeux physiques et numériques que nous pouvons trouver; afin que nous puissions tous économiser quelques pièces sans avoir à chercher de bonnes affaires. Nous vous invitons à nous rejoindre!

Offres de jeux vidéo PS4

La populaire console Sony propose des offres intéressantes dans sa boutique virtuelle, le PS Store, de temps en temps; Mais pour trouver ce type de traitement dans vos titres physiques, vous devez vous plonger dans l’offre des grandes plateformes d’achat. Ce sont nos découvertes cette semaine:

Far Cry 5 pour 17,90 euros-Format physique-(Prix de vente habituel: 29,90 euros). On commence par une petite offre pour le dernier titre numéroté de la célèbre saga Ubisoft. Ce cinquième épisode tente de donner une tournure à l’endroit de l’aventure et nous emmène sur les terres de la liberté pour nous laisser entraîner dans sa mécanique amusante. De plus, cette offre s’applique également à la version physique de Xbox One.

Borderlands 3: Deluxe Edition pour 19,90 €-Format physique-(Prix de vente habituel: 49,90 euros). L’aventure la plus récente sur les terres de la planète Pandora est arrivée sur le marché il y a un peu plus de trois mois, et depuis lors, elle a réalisé plusieurs ventes; Cette offre dans le jeu est l’une des plus intéressantes que nous ayons dans le titre Gearbox. De plus, il existe également cette offre pour les joueurs Xbox One.

Moto GP 19 Deluxe Edition pour 32,90 euros-Format physique-(Prix de vente habituel: 54,90 euros). Les amateurs de moteur ont célébré avec les dernières offres sur le dernier titre de la longue saga de jeux vidéo de conduite du championnat populaire. Le titre est tombé à près de trente euros malgré son lancement à la fin de l’année dernière.

Shenmue III pour 23,90 euros-Format physique-(Prix de vente habituel: 29,90 euros). Avec un rabais modeste, nous trouvons dans son minimum historique le troisième épisode de la saga bien-aimée qui a vu le jour dans Dreamcast il y a près de vingt ans. Un retour avec, peut-être, moins de cinq ans que ses précédents versements, mais tout aussi recommandé pour les fans de la saga.

Offres sur les jeux vidéo Xbox One

Les adeptes du matériel Microsoft ont de la chance après l’annonce des spécifications de sa prochaine console: la Xbox Series X; mais sa présence ne nous dispense pas de la possibilité de continuer à profiter de son prédécesseur, de ses jeux vidéo et de ces offres:

Tom Clancys Ghost Recon: Breakpoint pour 17,09 euros-Format physique-(Prix de vente habituel: 29,90 euros). Les actions de coupe coopératives sont ce qui nous offre le dernier opus de la saga Ghost Recon; en ligne avec ce que leurs livraisons précédentes ont fait. Maintenant, avec une offre qui place le titre Ubisoft sous des creux historiques.

The Outer Worlds pour 25,64 euros-Format physique-(Prix de vente habituel: 49,90 euros). La nouveauté d’Obsidian est une proposition un peu plus humble que celle à laquelle nous sommes habitués, mais non moins amusante ou manquant de personnalité. Les aventures des membres de La Falible sont dans l’une de leurs meilleures offres si vous voulez votre propre édition. L’alternative est le Microsoft Game Pass.

Grand Theft Auto V: Premium Edition pour 17,09 euros-Format physique-(Prix de vente normal: 39,99 euros). La célèbre saga Rockstar reste l’un des titres les plus vendus au monde près de sept ans après son lancement; c’est pourquoi nous continuons à le trouver à un prix élevé, bien qu’avec ses baisses occasionnelles respectives comme celle-ci.

Red Dead Redemption II pour 25,64 euros-Format physique-(Prix de vente normal: 39,99 euros). De Rockstar vient également à nous qui a été l’un des principaux candidats pour GOTY de la dernière année. Une aventure qui nous met dans la peau d’Arthur Morgan dans l’Occident le plus grossier du monde des jeux vidéo. Tout cela dans une offre remarquable, car le titre se trouve généralement dans les magasins même aujourd’hui.

Offres de jeux sur Nintendo Switch

La console hybride de Nintendo est sur le point de recevoir son Animal Crossing tant attendu; Mais pour ceux qui ne veulent pas entrer dans les griffes tyranniques de Tom Nook, il y a toujours des offres aussi intéressantes que celles-ci à votre disposition:

Yoshis Crafted World pour 42,74 euros-Format physique-(Prix de vente habituel: 49,90 euros). Yoshi ajoute un titre de plus à sa saga personnelle des mondes de rêve virtuels; dans ce qui finit par être une plate-forme agréable et calme qui joue avec sa prémisse d’origine. À l’heure actuelle, il est presque à son plus bas niveau historique.

Rassemblement des essais pour 14,90 euros-Format physique-(Prix de vente normal: 39,90 euros). La saga Trials voit son apparition sur le portable Nintendo à travers son dernier opus: Rising. La plate-forme et les sauts contrôlés sont la marque de ce titre amusant; ce qui est à un excellent prix.

Just Dance 2020 pour 34,19 euros-Format physique-(Prix de vente régulier: 59,99 euros). Ce n’est peut-être pas pour tout le monde, mais la série de jeux vidéo Ubisoft pour le plus de Bailongos dans notre maison est en vente dans sa dernière tranche; avec une réduction de plus de 40% sur son prix.

Cities Skylines pour 9,99 euros-Format numérique-(Prix de vente normal: 39,99 euros). Le célèbre constructeur de villes SimCity a hérité il y a quelque temps de Switch dans une édition exclusive qui nous permet de l’emmener où nous voulons. De plus, la boutique Nintendo propose une offre imbattable.

Monster Hunter Generations Ultimate pour 24,99 euros-Format numérique-(Prix de vente régulier: 49,99 euros). Bien que la saga semble avoir migré vers la proposition présentée par Worlds and its Iceborn; Il existe encore des titres comme le Generations Ultimate le plus classique de la série. Dans la boutique Nintendo, c’est avec une grande remise.

Offres de jeux PC

La plate-forme ouverte propose constamment de nombreuses offres et promotions, ce qui rend un peu difficile le suivi de tout ce qu’elle propose. Ici, nous avons décidé de nous concentrer sur certaines plateformes de vente et de donner naissance à d’autres offres. Ce sont nos favoris:

Ce que nous soulignons de Steam

La plate-forme de jeu vidéo par excellence sur PC propose généralement des offres chaque semaine. En ces jours de turbulence, l’attention semble tourner autour des jeux Ubisoft; avec des offres qui imprègnent Uplay sur la plateforme Gabe Newell.

Assassins Creed Odyssey pour 19,79 euros (prix de vente régulier: 59,99 euros). Bien que le cours suivi par la célèbre saga des assassins et des charrettes à foin n’ait pas plu à tout le monde, la représentation de la Grèce classique d’Odyssée peut être une revendication suffisante pour que les plus indécis s’emparent du dernier épisode de la saga, qui a une remise spectaculaire.

Watchdogs 2 pour 17,99 euros (Prix de vente régulier: 59,99 euros). Le monde ouvert insouciant présenté par Watchdogs 2 est amusant et intéressant; Avec l’offre que propose actuellement le jeu vidéo, il mérite d’avoir sa chance si vous ne l’avez pas essayé.

Rainbow Six: Siege pour 7,99 euros (prix de vente régulier: 19,99 euros). Pour ceux qui veulent quelque chose de compétitif, le jeu de tir tactique multijoueur d’Ubisoft peut être très intéressant. Maintenant, il a un prix réduit qui en fait une option très valable pour ceux qui n’ont pas vécu leur expérience.

Ce que nous soulignons à propos du GoG

La boutique CD Projekt Red a généralement des propositions intéressantes du passé et du présent. À l’heure actuelle, ils ont un bon assortiment de titres gratuits; Mais pour ceux qui recherchent autre chose, nous soulignons ce qui suit:

Dishonored 2 pour 13,99 euros (Prix de vente normal: 39,99 euros). Le travail d’Arkane a subi quelques revers après sa sortie sur PC en raison de ses problèmes de performances. Une fois réglé, le titre continue d’offrir certains des meilleurs designs de niveaux de la génération.

Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition pour 22,49 euros (prix de vente régulier: 44,99). Avec Baldurs Gate 3 juste au coin de la rue, pour ceux qui veulent un peu de ce à quoi s’attendre de Larian Studios, nous avons l’édition finale du deuxième opus de Divinity à un prix très intéressant.

Crypte du NecroDancer pour 2,99 euros (prix de vente régulier: 14,99 euros). Casual et avec beaucoup de sens du rythme, nous avons l’indie de Brace Yourself Games. Un Roguelike musical avec un pixel-art le plus frappant pour moins de trois euros.

Ce que nous mettons en évidence dans le magasin Humble

Humble Store est l’un des rares magasins non Steam et Epic Store entièrement approuvé par ces plateformes; De plus, c’est l’une de celles qui nous apporte chaque mois des offres plus intéressantes. Cette fois-ci, ces offres sont très axées sur les éditeurs et les expériences multijoueurs.

Collection anniversaire Castlevania pour 4,99 $ (prix de vente régulier: 19,99 $). Huit titres Castlevania classiques à moins de cinq euros en échange; Une bonne affaire qui n’est que le fer de lance de la batterie d’offres sur Konami que le magasin a en ce moment.

Stardew Valley pour 11,19 $ (prix de vente régulier: 14,99 $). Avec Animal Crossing à Swtich, il est normal que d’autres utilisateurs se mordent en interagissant avec une foule de voisins charismatiques; et Stardew Valley est un excellent choix pour cela.

Resident Evil VII pour 14,99 $ (prix de vente régulier: 29,99 $). Le dernier épisode numéroté de la célèbre saga d’aventure, d’horreur et de survie est loin de la proposition de ses remakes, mais c’était à son départ une bouffée d’air frais dont la saga avait besoin. En ce moment, c’est à un prix avantageux pour l’essayer.

Offres sur accessoires et consoles

Pour clore cette première spéciale dédiée à la recherche d’offres, nous allons donner un espace aux accessoires et quincaillerie qui sont en bonne position pour les faire. Voici quelques-uns des plus intéressants que nous ayons vus:

Xbox One X avec Star Wars Jedi: Fallen Order pour 279,95 € (prix de vente normal: 499,99 €). L’annonce de la série X en a surpris beaucoup; mais le One X actuel a encore beaucoup à nous offrir. Avec cette offre qui comprend le dernier grand titre de Star Wars, nous pouvons le faire pour moins que d’habitude.

Corsair K63 pour 64,99 euros (Prix de vente normal: 89,99 euros). Si RGB ne vous accompagne pas et que vous aimez les claviers mécaniques, le compact le plus vendu de Corsair est un excellent choix pour le prix que nous pouvons actuellement le trouver.

ASUS TUF Gaming FX505DT pour 737,23 euros (prix de vente régulier: 1199,99 euros). Si nous parlons d’achats plus substantiels; Les ordinateurs portables Asus TUF sont proposés. Certains modèles que nous avons recommandés il y a quelque temps dans notre guide pour ordinateur portable et qui continuent d’être une option très intéressante.

2 To WD Black P10 pour 84,99 euros (prix de vente régulier: 101,96 euros). La série Western Digital P10 est destinée au stockage externe de nos jeux et dispose d’un espace considérable à cet effet. En ce moment, ils sont en vente.

Razer Tiamat V2 pour 45,99 euros (Prix régulier: 129 euros). Bien que ce soit un bon produit, pour son prix habituel, le Razer Tiamat peut être un achat quelque peu risqué; Cependant, avec l’offre actuelle, c’est un appareil qui, pour son prix, nous offre des fonctionnalités intéressantes comme ses pilotes supplémentaires.

PowerColor Radeon RX 5600 XT pour 289,90 € (Prix normal 329,89 €). L’un des graphismes les plus intéressants qu’AMD a sorti ces derniers mois est le RX 5600 XT; bien que son prix de départ puisse vous mettre dans les cordes de la compétition. Avec cette offre dans le modèle PowerColor, ce problème disparaît complètement.

Ozone DSP27 Pro 27 pour 269,99 euros (Prix régulier 349,99 euros). Le panneau TN avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et G-Sync sont les deux principales armes de ce moniteur 2K. À son prix habituel, nous pouvons trouver sur le marché des équivalents qui, à nos yeux, peuvent être meilleurs; mais pour le prix actuel, c’est une option très intéressante qui est difficile à discuter.

Razer Deathadder Essential pour 29,99 euros (Prix régulier: 49,99 euros). Le Deathadder est l’une des souris les plus vendues de l’histoire et un facteur de forme qui a défini le marché de ce périphérique; Pour trente euros, cela peut être une première étape idéale vers l’amélioration de votre bureau.

Embrayage MSI GM10 pour 9,99 euros (Prix régulier: 29,99 euros). Si, au contraire, ces trente euros vous paraissent excessifs pour une souris; L’offre dont bénéficie actuellement l’embrayage MSI peut être très intéressante. En dessous de dix euros, nous avons une souris optique de bonne qualité – pour son prix – et avec un facteur de forme ergonomique et confortable.

Vous êtes peut-être intéressé …

En savoir plus sur: Chasse aubaines.

.