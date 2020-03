Red Dead Redemption 2 Online – Le chapeau Gator et d’autres vêtements sont de retour

Les articles de vêtements à durée limitée reviennent dans la mise à jour en ligne de Red Dead Redemption 2 de cette semaine, avec de gros bonus et réductions sur les articles du jeu inclus.

Les vêtements suivants à durée limitée seront disponibles dans les magasins généraux en jeu jusqu’au 13 avril:

Chapeau GatorChapeau Stovepipe SquatManteau Fusil De Chasse D’hiverVeste ArbalèteGilet OrtegaPantalon AttachéBottes StricklandBottes CalhounÉperons Baroques Vaquero

Parallèlement à la réédition de divers vêtements au catalogue Wheeler, Rawson & Co., un tout nouveau système de notation des tués a été mis en place. La nouvelle mise à jour récompensera les joueurs pour les éliminations plus difficiles ou plus délicates avec plus de points. Toutes les nouvelles charges d’armes volatiles, les valeurs en points et plus d’explosions ont été ajoutées, alors dirigez-vous vers Fort Mercer, Heartlands Oil Field et Tall Trees pour accumuler des points graves.

De gros bonus et des récompenses basées sur le classement cette semaine, avec des justiciers parcourant un terrain hostile à la recherche de indésirables recevront un bonus de 50% en espèces sur tous les projets de primes, y compris les primes légendaires. Les collectionneurs gagneront un bonus de 100% sur tous les XP de rôle pour les événements d’itinérance gratuits de Condor Egg and Salvage Collect, y compris les ventes sur tous les ensembles complets cette semaine.

Diverses récompenses de rang sont toujours actives cette semaine, avec tous les 10 niveaux gagnés jusqu’au niveau 60 récompensant les joueurs avec tous les nouveaux bonus, remises et nouveaux objets.

Les autres réductions disponibles cette semaine incluent 5 lingots d’or sur le coût du sac de collection ou de la licence de chasseur de primes. Si vous avez économisé pour l’un de ces éléments, c’est le meilleur moment pour récupérer ces éléments dans le jeu. Cette semaine, toutes les cartes de collection sont également à 80% de réduction, les chevaux Criollo et Brenton à 70% de réduction, 50% de réduction sur tous les vêtements Collector et Bounty Hunter et 40% de réduction sur le Bounty Wagon.

Alors que les membres PlayStation Plus recevront une récompense pour 3 cartes capacité gratuites de votre choix, il n’y a pas d’exclusivités Twitch Prime cette semaine.

Dans d’autres nouvelles, Rockstar a promis que les événements en ligne dans Red Dead Redemption 2 et Grand Theft Auto V continueront au milieu de la pandémie COVID-19, même si les équipes de Rockstar travaillent maintenant à distance.

Red Dead Online est disponible sur PS4, Xbox One et PC pour ceux qui possèdent Red Dead Redemption 2. Un abonnement PlayStation Plus actuel ou un abonnement Xbox Gold sont nécessaires pour jouer en ligne sur PS4 ou Xbox One.

