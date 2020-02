Red Dead Redemption II a atteint 29 millions d’exemplaires vendus

Au cours du conseil des investisseurs de Rockstar aujourd’hui, il a été révélé que Red Dead Redemption II a réussi à vendre plus de 29 millions d’exemplaires en environ un an et demi, depuis son lancement en octobre 2018. Avec ce numéro, il a réussi à vendre deux fois plus d’exemplaires que l’original Red Dead Redemption.

Au cours du deuxième trimestre 2019, le nombre d’exemplaires était de 26,5 millions d’exemplaires. Grâce au fait qu’en décembre de l’année dernière nous avons vu le lancement de la version PC de RDR2, les ventes ont reçu un coup de pouce, atteignant 2,5 millions en seulement trois mois.

D’un autre côté, Mode en ligne RDR2 Il a également connu une croissance, a atteint un nouveau pic du nombre de joueurs en décembre après sa mise à jour Moonshiners, et dépassé les attentes au cours du trimestre. Dans l’ensemble, les dépenses de consommation récurrentes ont augmenté de 6% au troisième trimestre fiscal et ont représenté 41% des réserves nettes totales.

Sur les questions connexes, les actions Take-Two ont diminué de 5% en une seule journée en raison du départ de Dan Houser, co-fondateur de Rockstar.

Via: Venture Beat

.