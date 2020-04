Red Storm a quitté l’équipe de développement de Division 2

Red Storm a-t-il quitté l’équipe de développement de Division 2?

La Division 2 est actuellement confrontée à de nombreux problèmes, les fans du jeu se rendant sur Reddit, YouTube et de nombreuses autres plateformes de médias sociaux pour répondre à leurs préoccupations concernant le jeu. Cependant, il semble que Massive n’écoute tout simplement pas et maintenant si vous postez votre avis sur le forum officiel The Division 2 Ubisoft, vous pourriez être banni.

Maintenant, le problème dont nous parlons aujourd’hui concerne Red Storm, qui était le studio chargé du développement de The Division 2 PVP, cependant, il semble qu’ils aient peut-être quitté le navire, et nous verrons pourquoi dans une seconde, mais juste pour en donner clarté pour ceux qui ne savent pas pourquoi c’est un si gros problème.

C’est parce que de retour dans The Division 1, Massive envoyait le jeu dans la tombe et vers la fin du cycle de vie de The Division 1, Red Storm a été chargé de venir réparer le jeu. Lorsque Red Storm est arrivé, il a fait tout ce qu’il pouvait pour les fans de The Division où ils étaient extatiques. Ils ont corrigé tant de problèmes qui tourmentaient le jeu depuis des lustres.

Donc, quand The Division 2 a vu le jour, on nous a dit que Red Storm gérerait tout le PVP pour The Division 2, Cependant, depuis la sortie de Warlords Of New York et peut-être même avant cela, nous n’avons eu aucune mise à jour pour PVP quoi que ce soit et personne ne pouvait comprendre pourquoi. Ce qui a laissé de nombreux fans se demander pourquoi et dans le dernier état du jeu, que vous pouvez consulter ci-dessous. On nous a dit que nos préoccupations concernant le PVP étaient entendues et que nous entendrions bientôt quelque chose, bien qu’aucun changement ne soit apporté au PVP avec la mise à jour du titre # 9.

Cependant, nous ne savons pas exactement qui gère ces changements PVP, comme Terry Spier, directeur créatif de Red Storm, a demandé à Twitter après avoir été interrogé sur ce qui se passait avec The Division 2 PVP. Terry a dit qu’il était hors jeu et qu’il travaillait sur d’autres projets depuis un moment maintenant. Vous pouvez consulter le tweet complet ci-dessous:

Yo! Beaucoup d’entre vous m’ont parlé de la Division 2, donc je voulais clarifier que je suis hors jeu et que je travaille sur d’autres choses depuis un moment. Dirigez vos commentaires Div2 vers les gens impressionnants de Massive via les canaux officiels normaux. Crânes / chats / métal et autres merdes cool qui arrivent. – Terry Spier (@The_Spier) 14 avril 2020

Cela a laissé de nombreux fans préoccupés par le développement de The Division 2, car Massive a du mal à impressionner sa base de joueurs, car ils ne semblent pas pouvoir corriger les bugs qui sont dans le jeu depuis des siècles également. comme interdire beaucoup de joueurs et faire reculer leur compte en raison d’un exploit de dégâts. Les joueurs ont déclaré que le jeu était tellement cassé en ce moment et Massive semblait penser que tout allait bien. Si Massive ne fait pas quelque chose rapidement, ils perdront la majorité de leur base de joueurs.

