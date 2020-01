Réduire l’arriéré en 2020

Capture d’écran: Heaven’s Vault (Inkle Studios)

Tous les vendredis, A.V. Les membres du club lancent notre fil de discussion hebdomadaire pour discuter des plans de jeu et des gloires de jeu récentes, mais bien sûr, la vraie action est dans les commentaires, où nous vous invitons à répondre à notre éternelle question: À quoi jouez-vous ce week-end?

C’est le problème le plus mondial du premier monde: trop de jeux à jouer, pas assez de temps entre maintenant et l’arrivée rapide de la douce étreinte de la mort pour tous les jouer. Nous savions que l’avènement des bibliothèques de jeux numériques entraînerait une multitude de problèmes – des mesures intrusives de droit d’auteur, la nécessité d’un accès à Internet, la question omnibus de ne pas vraiment posséder les jeux que vous êtes censés «posséder» – mais la surabondance de jeux non joués tapi dans nos bibliothèques Steam ou d’autres collections en ligne est venu comme un choc. Que ce soit par le biais d’achats groupés, d’achats impulsifs pendant les ventes ou simplement de l’accumulation constante et régulière de temps, l’arriéré est devenu un problème réel et persistant pour beaucoup de gens, leur imposant un poids de culpabilité – parfois des centaines de jeux de moisi profonds -. chaque fois qu’ils parcourent leurs vastes collections. “Est-ce que je pensais vraiment que je me lancerais sérieusement dans Orcs Must Die 2?”, Nous demandons-nous en faisant défiler des centaines de Wizorbs et de Gorky 17. “Ai-je vraiment acheté une copie de Zork: Nemesis,” Au cas où “?”

Les jeux vidéo ont une relation étrange avec le temps, de toute façon; personne ne vient crier pour les remboursements des cinéastes si leur film ne dure «que» deux heures. Jouer sérieusement à presque n’importe quel jeu, c’est prendre un engagement, non seulement de temps, mais d’attention – vous immerger dans ses systèmes, comprendre ses objectifs, vous installer dans son schéma de contrôle et son ambiance. Multipliez cela des centaines de fois, et il n’est pas étonnant que beaucoup d’entre nous reculent devant le meilleur de nos tas chancelants de jeux non joués. “Bien sûr”, nous disons-nous, le dos plié sous une douzaine d’épisodes Telltale non joués, “Heaven’s Vault semble incroyable. Mais peut-être que je jouerai à nouveau Downwell à la place? “

Pourtant, c’est en janvier, le mois officiel non officiel de fausses promesses à soi-même. Et donc nous vous lançons et vous demandons un engagement, notre humble jeu à quoi jouez-vous ce week-end? lecteurs: Faisons une brèche dans l’arriéré en 2020. Rien de trop massif ou de pénible – personne ne vous demande de faire enfin un essai exténuant et écrasant pour Pathologic 2. Mais si nous jouons chacun une gemme non jouée cachée dans nos bibliothèques chaque mois, ce seront 12 jeux éliminés, et seulement … Christ, il en reste quelques centaines. Et il y aura bientôt plus de ventes et un flux constant de jeux Epic gratuits. Et nous sommes vraiment excités pour la prochaine saison d’Apex…

Donc, euh, hé: Peut-être que nous jouerons à nouveau Downwell à la place.

.