Reed Remastered Review – Nintendo Switch. Le chat a plus de 7 vies

PXLink est un développeur de jeux vidéo indépendant né en 2015 et dirigé par l’artiste pixel art Oleg Kosovtsov. À partir de cette analyse, PXLink a créé trois jeux dans le genre de plate-forme: Reed, Reed 2 et Reed Remastered, qui est la remasterisation du premier titre sorti par le développeur indépendant, et qui est disponible sur les appareils mobiles, ainsi que sur les consoles grâce à Ratalaika Games. Dans cette analyse, nous analysons le dernier jeu créé par Oleg Kosovtsov dans sa version pour Nintendo Switch, en regardant tout ce que ce remastering offre sur la console hybride Nintendo.

Seul un chat kawaii peut sauver le monde …

Reed Remaster raconte l’histoire de Reed, un chat créé par un supercalculateur, qui doit calibrer le cube qui se trouve à chaque niveau, afin de sauver le monde virtuel qui contrôle cette entité technologique. Cependant, Reed rencontre divers obstacles Tout au long de cette aventure, des pierres pointues et des tronçonneuses, aux coqs qui tentent de nous poursuivre pour nous achever, et que nous pouvons facilement arrêter si nous sautons dessus. Reed Remastered a donc 50 niveaux, étant la première et la dernière animation qui nous disent respectivement comment commence et se termine l’histoire.

Il doit être clair que le point fort du titre n’est pas l’argument qu’il présente, mais les défis qu’il contient à chaque niveau, qui suivent un mécanique d’erreur d’essai qui ont déjà été présentés dans des jeux comme le célèbre Celeste, bien que cette fois de durée très courte. En outre, le titre comporte plusieurs chambres cachées auquel nous pouvons accéder dans le cas d’explorer chaque niveau bloc par bloc, et qui ajoutent un peu plus de contenu au jeu. Reed Remastered peut être facilement complété à 100% en moins de deux heures, et ceux qui maîtrisent le genre de plate-forme ne trouveront pas un défi difficile, car une fois la première moitié des niveaux terminée, vous pouvez même prédire des tricheurs qui ne sont pas encore visibles à l’écran.

Allons chercher ces seaux!

Reed Remastered nous offre un look très beau et coloré, avec un pixel art amélioré par rapport au premier opus de PXLink, mais nous pensons que vous avez besoin d’une bande-son plus développée qui complète les niveaux et qui captive le lecteur. Nous avons également pu percevoir certains effets sonores Ils sont à un volume si élevé qu’ils sont même ennuyeux, mais nous avons dû les supporter car ils aident à contrôler les temps d’action de certains pièges, tels que les déclencheurs de flèche. Vous devez être prudent avec contrôles que le jeu a, car dans certaines zones, beaucoup de précision est requise pour que vous ne soyez pas pris au piège, et le personnage a tendance à avancer un peu plus que ce que nous avons indiqué avec la commande, bien qu’une fois que le joueur saisit la mécanique, cela ne signifie pas pratiquement des problèmes. Reed Remastered est un titre qui a fière allure en mode dock et en mode ordinateur portable, bien que la police utilisée à certains moments, comme les crédits, rend la lecture de certains textes difficile. Cependant, ces textes se trouvent disponible en espagnol, quelque chose que les utilisateurs hispanophones de Nintendo Switch apprécieront.

Reed Remastered – Donnez une pause au chat s’il vous plaît …

Le nouveau titre PXLink suit les rênes du jeu original, étant simple mais assez court, et nous devons admettre que nous en voulions plus, soit avec un argument plus développé, soit avec un plus grand nombre de niveaux à offrir. Nous pensons que bien qu’il soit disponible sur des consoles telles que l’hybride du Big N, Reed Remastered est plus axé sur la lecture sur les appareils mobiles. S’il est vrai que le titre est moins de 5 euros dans le Nintendo eShop, nous ne considérons pas qu’il compense le temps de jeu requis pour le terminer à 100%, même si cela peut être une bonne alternative pour ceux qui ont peu de compétences dans le genre de plate-forme et qui souhaitent s’améliorer afin d’essayer d’autres jeux plus difficiles du catalogue Nintendo Switch . Nous espérons que les prochains titres PXLink offriront plus de contenuPuisque nous pensons qu’ils ont le potentiel pour faire de bons jeux avec une merveilleuse esthétique.

Nous avons analysé Reed Remastered grâce à un code numérique fourni par Ratalaika Games. Version analysée: 1.0.0

Le chat qui a sauvé le monde … trop vite

Reed Remastered est un titre de plateforme avec des mécaniques qui auraient pu être plus exploitées. La courte durée du titre et l’absence d’une bonne histoire ou bande son rendent le jeu très difficile à recommander, et qu’il reste dans la pile de titres du Nintendo eShop.

PROS

Il a un joli pixel art

Idéal pour les amoureux du genre plateforme

Contient des pièces secrètes à découvrir

CONS

Le jeu peut être terminé à 100% en une heure

Effets sonores scratchy

Le système de contrôle n’est pas très précis

