Reforgé n’est pas vraiment une mise à niveau

La version remasterisée du classique de stratégie en temps réel de Blizzard, Warcraft 3, a été lancée hier, et même si je suis loin d’être aussi déçu par le manque d’améliorations et de mises à niveau que les gens sur les forums officiels, Warcraft 3: Reforged ne m’a certainement pas impressionné .

Warcraft 3: Reforged devait être un remake beaucoup plus ambitieux de l’extension Warcraft 3: Reign of Chaos et The Frozen Throne. Blizzard a annoncé le jeu avec des fonctionnalités telles qu’une interface utilisateur remaniée et des cinématiques améliorées avec des angles de caméra plus dynamiques. Il était prévu d’enregistrer plus de dialogues et de peaufiner les campagnes solo du jeu pour les aligner davantage avec la tradition de World of Warcraft, la suite massivement multijoueur de la série RTS.

Ces plans ont changé. L’interface utilisateur est presque exactement la même entre les anciennes et les nouvelles versions du jeu. Certaines lignes vocales ont été modifiées – le chef de guerre Thrall appelle Grom Hellscream par son nom maintenant pour une raison quelconque – mais il n’y a pas de changements massifs. En ce qui concerne les cinématiques plus dynamiques dans le jeu, consultez la mission «The Culling» présentée lors de l’annonce de Reforged en novembre 2018.

Maintenant, regardez comment cette cinématique se joue réellement dans la version en direct de Reforged, gracieuseté de Gameplay World sur YouTube.

Blizzard a rappelé le dynamisme. La caméra se rapproche un peu plus que dans Warcraft 3 classique, pour mieux montrer ces nouveaux modèles de personnages, mais il n’y a pas grand-chose à faire de gros plans ou de changements de caméra spectaculaires. C’est décevant.

Les mises à jour graphiques ne sont pas décevantes. Voici une capture d’écran du début de la deuxième mission de campagne de prologue de l’original Warcraft 3.

Voici la même photo de la version reforgée du jeu. Le terrain reforgé est plus nuancé et plus lisse. Les bâtiments sont plus nets et plus détaillés. Les unités sont bien meilleures que celles de l’original, plus articulées et animées avec fluidité.

La plus grande amélioration de Reforged par rapport à Warcraft 3 d’origine est sa mise à niveau graphique, mais cela ne fait pas vraiment de différence. Les visuels rehaussés peuvent être mis en valeur en faisant un zoom avant via la caméra remaniée, mais ce n’est pas une façon très pratique de jouer au jeu.

Il est préférable de jouer à Warcraft 3 en zoomant complètement pour donner aux joueurs la meilleure vue possible sur le champ de bataille, et à partir de cette distance, le relooking de Blizzard n’a pas beaucoup d’importance.

Si Warcraft 3: Reforged n’était qu’une nouvelle version du jeu classique avec une refonte graphique, cela me conviendrait. Mais la façon dont Blizzard a implémenté Reforged rend impossible de jouer à l’ancien jeu sans le nouveau client, qu’il possède ou non Reforged. Les anciennes et les nouvelles versions ont été combinées en une seule, contrôlée par un interrupteur à bascule dans le menu des options.

Cette fusion de jeux signifie que Warcraft 3 d’origine hérite de tous les problèmes rencontrés par les joueurs de Warcraft 3: Reforged avec le lancement difficile du nouveau jeu: problèmes de connectivité. Difficulté à accéder à des jeux personnalisés. Reforged lancé sans fonctionnalité d’échelle, donc maintenant, personne ne reçoit d’échelles compétitives.

Tout est très compliqué et les fans du jeu illuminent les forums officiels de Warcraft 3: Reforged pour se plaindre. Ils accusent Blizzard d’appât et de changement. Ils déplorent la perte du client du jeu d’origine. Ils l’appellent Warcraft 3: Remboursé.

Je ne suis pas en colère. Je suis un peu déçu. Je m’attendais à ce que Warcraft 3: Reforged se sente nouveau. Au lieu de cela, il semble juste nouveau.

.