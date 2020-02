Reforged lance sa première mise à jour avec de nombreuses améliorations

Blizzard prévoit de continuer à améliorer le jeu avec les prochaines mises à jour.

Blizzarda publié le premier patch pour Warcraft III: Reforged, mettant à jour le jeu à saversion 1.32.1. De nombreuses améliorations ont été apportées au jeu, soulignant certaines liées à certains des problèmes détectés dans le logiciel depuis sa récente première aucampagne,jeux personnalisés,articles jouableseinterface.

D’autres améliorations sont attendues de BlizzardLe résultat après les modifications apportées se traduit par une réduction des incidents pour le logicielaprès sa délicate première. Les faits saillants parmi les changements sont des améliorations des niveaux audio pour certains dillogues qui souffrent de certains problèmes dans leurs paramètres, des dispositions dans les animations et les caméras de certaines scènes de la campagne etun problème d’économiequi a bloqué la progression du jeu.

Première reforgée le 28 janvierSur le territoire des jeux personnalisésdes corrections ont été apportées aux panneaux d’informationdans le jeu pour éviter les plantages pendant le jeu. Dans le jouable, il y a eu et résolu un problème avec les constructions, les changements d’animations et de portraits de certaines unités et les ajustements dans le rendu classique du logiciel.

Vous pouvez vérifier le reste des modifications sur la page officielle de l’entreprise. La sortie de Warcraft 3: Reforged n’a pas été comme prévu pour Blizzard et les fans de la franchise elle-même. Il y a eu Review Bombing et la firme américaine n’a pas hésité à autoriser les retours pour les utilisateurs mécontents du produitquelques jours après votre arrivée dans les magasins.

Voir notre analyse de Warcraft 3: reforgé pour connaître les clés après laremasterisation décevantede l’un des classiques les plus impressionnants de l’histoire des jeux de stratégie en temps réel.

En savoir plus sur: Warcraft III: Reforged et Blizzard.

.