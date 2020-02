Régalez vos yeux de la bande originale japonaise de Zelda: Link’s Awakening

Dans l’Ouest, nous n’avons pas tendance à apprécier autant de sorties de bandes sonores de jeux vidéo que les joueurs japonais chanceux, bien qu’il y ait toujours la possibilité d’importer quelque chose de particulièrement spécial. Eh bien, un candidat vient de se présenter en précommande sous la forme de OST absolument amoureux pour The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

Comme repéré sur Twitter, ce magnifique ensemble de CD combine à la fois la bande sonore du remake de Switch avec l’original de Game Boy sur quatre disques. Il n’y a pas grand-chose de plus à dire: juste. Regardez. À. Ceux. Disques! …

Que pouvons-nous dire d’autre? L’art impressionnant de la carte sur les disques est suffisant pour nous faire piller nos comptes PayPal, et le fait que les 205 morceaux inclus soient également assez bien rangés est un bonus plutôt agréable!

Le Link’s Awakening OST devrait être expédié entre le 18 et le 23 mars selon ces détaillants, et est en précommande pour un peu moins de 50 $ sur Amazon Japon et sur Play Asia. Nous avons fourni un lien vers ce dernier ci-dessous:

Veuillez noter que certains liens sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre Divulgation FTC pour plus d’informations.

Eh bien, c’est ce que les économies sont pour non? Non?!? Soyez toujours notre portefeuille qui pleure. Faites-nous savoir ci-dessous si vous prévoyez d’importer cette beauté ou si vous pensez que cela a une chance de sortir dans ces parties.

.