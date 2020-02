Regard complet sur Spawn révélé dans Mortal Kombat 11

Ce jour Todd McFarlane a dévoilé les premières photos officielles de la nouvelle figurine Spawn, modelé directement à partir de l’apparence que ce héros emblématique aura dans Mortal Kombat 11. McFarlane Il a montré deux photos différentes de la figure, une où il apparaît à côté d’un autre combattant de Mk, nous donnant un petit avant-goût de ce qui nous attend le mois prochain.

McFarlane partagé les premiers détails officiels de la figure de Spawn sur leurs réseaux sociaux cette semaine, et apparaîtra sans doute ce week-end lors de la Toy Fair 2020. Décrit comme une figure de 7 pouces avec 22 points d’articulation pouvant englober n’importe quelle position. Il comprend également une base pour le soutenir ainsi qu’une épée.

Cliquez sur les images pour les voir en haute résolution:

La première fois que nous avons vu ce chiffre, c’était il y a quelques semaines, mais c’était un aperçu très bref et pas aussi détaillé que maintenant, et ce n’était qu’un scan de magazine. N’oubliez pas qu’il existe déjà une date pour le premier gameplay de ce personnage et si vous voulez savoir quand vous pouvez vous y attendre, suivez ce lien.

Via: ComicBook

.