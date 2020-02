Regard détaillé sur la personnalisation de votre avatar dans New Horizons

Après plusieurs mois sans rien savoir Animal Crossing: New Horizonsmaintenant Nintendo nous bombarde de nouvelles informations sur cette exclusivité prévue de la Commutateur. Dans la mise à jour d’aujourd’hui, nous avons un aperçu beaucoup plus détaillé du menu de personnalisation de votre avatar.

À travers le tweet suivant, Tom Nook Il explique tous les éléments que nous pouvons personnaliser pour créer notre personnage parfait:

Procédures d’enregistrement ②

Au comptoir, ils vous demanderont votre nom et votre anniversaire, puis ils vous prendront en photo pour votre passeport. Prenez autant de temps qu’il vous faut pour vous faire regarder exactement comme vous le souhaitez! pic.twitter.com/kJQjUDIREc

– Tom Nook (@animalcrossing) 26 février 2020

«Au comptoir, ils vous demanderont votre nom et votre anniversaire, puis ils prendront une photo pour votre passeport. Prenez le temps dont vous avez besoin pour vous voir comme vous le souhaitez! »

La vidéo montre des coupes de cheveux sans fin, des couleurs d’oeil, des tons de peau et plus d’éléments que les joueurs peuvent choisir pour leur passeport. La façon dont les joueurs peuvent modifier leur expérience dans Animal Crossing semble avoir considérablement augmenté, et les fans de la franchise seront sans aucun doute très heureux de ce changement.

En plus des traits du visage, les joueurs peuvent également choisir le type de vêtements qu’ils porteront. En fait, les utilisateurs qui ont créé leurs propres modèles dans New Leaf et Happy Home Designer vous pouvez les amener à De nouveaux horizons à travers l’application Nooklink. C’est un ajout mineur, mais pour les fans plus dévoués, ce sera un puissant gain de temps et une autre façon de rendre votre expérience plus unique.

Si vous voulez savoir comment obtenir votre propre passeport, gracieuseté de NookInc., puis suivez ce lien. D’un autre côté, rappelez-vous qu’il y aura plus de 300 animaux avec lesquels vous pourrez interagir dans ce futur épisode.

Animal Crossing: New Horizons sera mis en vente le 20 mars exclusivement pour le Nintendo Switch

Source: Tom Nook

