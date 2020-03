Regard détaillé sur les groupes interactifs de Super Nintendo World

Plus tôt cette année, Nintendo et Universal Studios Japan Ils ont tenu une présentation sur leur prochain parc à thème, Super Nintendo World Lors de cette présentation, les deux compagnies nous ont présenté les groupes Power up, qui vous permettra d’interagir avec les différentes attractions du parc. Bien que nous n’ayons toujours pas beaucoup de détails officiels sur le fonctionnement exact de ces accessoires, une vidéo explique en détail le type de technologie qui les prend en charge.

En plus des attractions, des opportunités de nourriture et de marchandises qu’il apportera Super Nintendo World, les invités auront la possibilité d’acquérir ces groupes pour participer à différents événements interactifs répartis dans le parc. Similaire aux baguettes interactives de Le monde magique de Harry Potter, ces groupes seront totalement facultatifs et ne seront pas nécessaires pour découvrir les principales attractions de Super Nintendo World

Achetez un groupe Power up Cela ouvrira la porte à des expériences supplémentaires telles que des mini-jeux, le suivi des scores et même un type multijoueur avec vos amis. Universal a dévoilé six designs uniques pour ces groupes lors d’un récent événement au Japon. Bien que le prix soit encore inconnu, on suppose que vous pouvez les acheter dans le parc, et il est certainement possible que des conceptions supplémentaires soient publiées au fil du temps.

Source: Arrêt au parc à thème

