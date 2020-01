Regarder d’autres personnes jouer aux tireurs de balles infernales est infernal

Normalement, je trouve relaxant de regarder les descentes pendant les marathons Games Done Quick. Il n’y avait rien de relaxant dans le match de Gusto mercredi contre le tireur de balles enfer Mushihimesama Futari en ultra difficulté. J’ai passé toute la course sur le bord de mon siège, anxieux et agité.

Mushihimesama Futari, alias Mushi Futari, est un jeu d’arcade 2006 de Cave. Cave est un studio de développement japonais connu pour ses jeux de tir à l’enfer, des jeux à défilement automatique où les joueurs doivent esquiver des écrans de projectiles tout en éliminant des nuées d’ennemis avec leurs lasers / balles / sorts magiques / peu importe. Mushihimesama Futari se traduit par Bug Princess Duo et est la suite de Mushihimesama, ou Bug Princess.

Le jeu est composé de cinq étapes d’action sans arrêt. Des vagues d’ennemis remplissent l’écran de balles. Les mini-patrons et les bons patrons tissent des toiles de projectiles apparemment infranchissables. Le joueur a une capacité limitée à contrer les balles, les transformant en gemmes qui sont ensuite collectées et appliquées au score du joueur. Parfois, transformer des balles en gemmes est le seul moyen de survivre.

Une chose à retenir en regardant cela et de nombreux autres tireurs de balles infernales est que le vaisseau du joueur a généralement une très petite boîte de frappe. Seul le centre même du navire à Mushihimesama Futari est vulnérable. Les hitboxes des balles sont également plus petites que les balles réelles. Si l’on pouvait éliminer tout le bruit graphique sur l’écran, tout cela ne serait qu’un pixel en esquivant des centaines d’autres pixels.

Gusto joue à travers la version 1.01 du jeu, une ancienne version plus difficile avec des motifs de puces plus complexes. Il joue en ultra difficulté, qui présente des ennemis plus coriaces et des motifs de balle encore plus complexes. Il parle à peine pendant la course, laissant ses cohortes sur le canapé parler pendant qu’il maintient un niveau de concentration intense. Il tisse habilement son vaisseau dans et hors de situations qui me remplissaient de panique, et je ne faisais que regarder.

Découvrez le parcours complet au début du clip Twitch Awesome Games Done Quick 2020 ci-dessous.

Je joue beaucoup de tireurs de balles infernales, donc je connais ce niveau de concentration. Je suis loin du niveau de Gusto, mais je sais ce que c’est que de regarder dans un écran plein de chaos, retenant mon souffle pendant que je navigue sur des pixels ennemis sans fin. C’est assez intense quand je le fais moi-même. Regarder quelqu’un d’autre le faire, impuissant à agir? Je peux à peine le prendre.

Gusto a réussi à terminer le jeu en un peu plus de 44 minutes, sans aucun navire en réserve. L’homme est un maître de l’enfer. Cela ne m’empêchera pas de grincer des dents et de grimacer chaque fois que je le regarderai jouer.

