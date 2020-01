Regarder l’épisode 5 de chargement: comment le fusil à impulsion emblématique a été fabriqué et a influencé la science-fiction

Qu’il s’agisse de jeux vidéo, de films ou d’émissions de télévision, le divertissement est rempli d’outils de guerre emblématiques, et la plupart des histoires que nous aimons sont définies par eux; le Pulse Rifle est synonyme de la franchise Aliens; la fraîcheur mystique et sans effort de l’homme sans nom est renforcée par le revolver qu’il sort en un clin d’œil; et le bruit d’une balle de l’intervention frappant un ennemi évoque immédiatement la nostalgie au goût de Call of Duty.

Ces armes sont au centre de Loadout, un nouveau spectacle qui identifiera certains des armements les plus influents de la culture pop et les explorera en profondeur. Chaque semaine, l’animateur Dave Jewitt s’attaquera à une arme différente, plongera dans ses origines, examinera comment elle a été utilisée et exposera l’impact qu’elle a eu sur la culture pop.

Dans l’épisode 1, Loadout s’empare du revolver, une arme légendaire qui a été présente depuis les premiers jours du cinéma jusqu’à l’ère actuelle des jeux vidéo. Pourquoi est-ce tellement populaire? Pour l’épisode 2, Dave jette un coup d’œil à l’Intervention, une arme que les joueurs de Call of Duty connaissent intimement et, étant donné son statut sans doute d’arme de jeu vidéo la plus mémorable, vous le savez peut-être même si vous ne l’avez pas encore fait. joué la série de tir. Pour l’épisode 3, Dave plonge dans le monde de Warhammer 40k pour explorer l’histoire d’une arme de science-fiction emblématique.

Le quatrième épisode plonge dans l’histoire du lance-roquettes, une arme de base pour les jeux vidéo. Son utilisation couvre tout, des tireurs à la première personne comme Quake et Doom, aux jeux de combat comme Smash Bros., gracieuseté de Solid Snake de Metal Gear. Mais les origines du lance-roquettes pourraient vous surprendre. L’épisode 5 concerne le Pulse Rifle, que les fans d’Aliens connaîtront sans doute très bien. Le Pulse Rifle est presque aussi reconnaissable que le Xenomorph lui-même et a continué à être présenté dans les jeux, ainsi qu’à influencer d’autres matériaux de science-fiction.

De nouveaux épisodes de Loadout seront diffusés tous les samedis et vous pouvez les trouver sur la chaîne YouTube de GameSpot – assurez-vous de vous abonner afin de ne manquer aucun épisode.

Épisode 5: Le fusil à impulsion

Comment le fusil à impulsion emblématique des extraterrestres a été créé – Loadout

Épisode 4: Le lance-roquettes

Les origines improbables du lance-roquettes – Loadout

Épisode 3: Le Bolter

Épisode 2: L’intervention

Épisode 1: Revolvers