Regardez à quel point les animaux de Red Dead Redemption 2 imitent leurs homologues du monde réel

Le monde de Red Dead Redemption 2 a été minutieusement créé pour imiter le monde réel.

Même des années après sa sortie, les détails de Rockstar Red Dead Redemption 2 continuez à nous inspirer et à nous surprendre. La chasse était une composante majeure de l’expérience, mais c’est quelque chose que beaucoup ont probablement évité.

Afin que ces chasses se sentent bien, Rockstar a modélisé le comportement animal dans l’IA du jeu, afin que la faune puisse fonctionner indépendamment sans aucune contribution des joueurs. Le développeur a créé 200 espèces d’animaux et a passé beaucoup de temps à comprendre comment ils pouvaient interagir avec le monde et d’autres espèces.

Ceci est rendu clair en observant le comportement des animaux. La chaîne Youtube Red Dead Online Guides a publié une brève comparaison côte à côte montrant des animaux du monde réel à côté de leurs homologues de Red Dead Redemption 2, tous deux chassant une proie.

Il existe une version plus longue montrant certaines des interactions les plus rares avec les animaux du jeu, y compris une confrontation avec un ours. Cliquez sur le lien ci-dessus pour le voir.

