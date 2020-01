Ciao Manga a partagé une animation officielle mettant en vedette Kirby.

L’animation, intitulée «Forever Kirby: Gift of the Star», est une histoire chaleureuse mettant en vedette Kirby et ses amis en hiver. Il est raconté par nul autre que l’actrice vocale Kirby Makiko Ohmoto.

Regardez ci-dessous:

en relation

.